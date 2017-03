Voici les deux endroits où l'Europe envisage de poser son rover sur Mars

ADVERTISEMENT

Un sol potentiellement riche, pas trop pentu, à l'abri du vent... Deux sites d'atterrissage sur Mars ont été choisis ce mercredi 29 mars pour accueillir le rover européen en 2020. Ce robot mobile sera chargé de rechercher des traces de vie passées sur la planète rouge.

"Après d'intenses discussions, nous avons voté pour les sites Oxia Planum et Mawrth Vallis", a annoncé Frances Westall, directrice de recherche CNRS au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans (centre de la France) et une des responsables du comité de sélection du site.

Depuis près de quatre ans, les partenaires de la mission Exomars prévue pour 2020, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'agence spatiale russe Roskosmos, cherchent le lieu idéal pour poser leur robot espion.

Un site qui doit regorger de matériaux anciens

Oxia Planum et Mawrth Vallis ont été choisis pour leur intérêt scientifique, "leur environnement qui pourrait contenir des traces de vie passées". Pour tenter de débusquer des indices de molécules organiques vieilles d'environ 3,6 milliards d'années, le site doit regorger de matériaux anciens, primitifs.

Les chercheurs ont prouvé que les roches présentes sur les deux sites étaient très anciennes en comptant le nombre de cratères, puisque plus il y en a, plus le sol est ancien.

Les deux zones sont très riches en argile. "On aime l'argile car elle attire la matière organique et la conserve", explique la géologue, membre du consortium MASE (Mars Analogue for Space Exploration). De plus, la présence d'argile indique que de l'eau, indispensable à la vie, a un jour joué un rôle à cet endroit.

Aucun fossile, aucune trace de vie ancienne n'a pu survivre à la surface de la planète rouge en raison des fortes radiations et des températures extrêmes. "Il faut chercher dans des environnements protégés", explique Frédéric Gaboyer spécialiste en microbiologie.

Comment le rover va chercher des traces de vie

Pour cela, le robot devra forer le sol à plus de 1,50 mètre, là où les radiations ne passent plus. Il effectuera au total 8 forages pendant sa mission de 6 mois.

Ses instruments devraient ensuite lui permettre d'analyser si ce qu'il a tiré du sol est une trace de vie passée.

Comme on ne sait pas exactement à quoi ressembleront ces traces, qui ne devraient pas mesurer plus d'un micron, l'équipe de Frances Westall cherche à comprendre le processus de fossilisation des micro-organismes.

"En laboratoire, on essaye de se rapprocher des conditions environnementales passées de Mars, en terme de température, de minéraux et d'oxygène et on fossilise les micro-organismes pour pouvoir ensuite les détecter sur Mars", explique Frédéric Gaboyer.

Un atterrissage toujours difficile

La composition du sol n'est pas le seul critère pour choisir où poser un robot "de la taille d'une twingo" sur la planète rouge. Les impératifs techniques sont également très lourds. Vu l'investissement en temps et en argent - le coût du programme d'exploration est estimé à plus de 1,5 milliard d'euros - mieux vaut réussir l'atterrissage.

Pour cela, le site doit se trouver à basse altitude afin que le robot ait le temps d'ouvrir son parachute avant de toucher le sol. La zone choisie ne doit pas comporter trop de pentes raides ou de rochers pour que les appareils de mesures de distances ne soient pas trompés lors de l'atterrissage et pour que le robot puisse ensuite se déplacer facilement. Il devrait parcourir une dizaine de kilomètres.

Surtout que la carrière de l'ESA en termes d'atterrissage sur Mars n'est pas très reluisante. L'atterrisseur Schiaparelli, qui devait justement récolter des données pour préparer l'arrivée du rover, s'est écrasé sur la planète rouge en octobre dernier. 13 ans plus tôt, l'agence européenne avait déjà perdu un atterrisseur sur Mars.

Guerre entre ingénieurs et scientifiques

Lors de la perte de contrôle de Schiaparelli, l'ESA avait affirmé que ce crash ne remettait pas en cause l'arrivée du rover. "La mission est un succès, nous avons toutes les fonctions et données dont nous avons besoin pour 2020", avait déclaré le directeur de l'exploration robotique de l'ESA.

Ce qui pourrait départager les deux sites finalement en 2020? Oxi planium est plus plat donc plus sûr et Mawrth Vallis présente plus de variété dans sa géologie et semble plus prometteur scientifiquement.

"Il y a toujours une sorte de guerre entre ingénieurs et scientifiques car ces derniers veulent aller là où il y a quelque chose d'intéressant et généralement ce n'est pas facile d'y atterrir", s'amuse la géologue.

Voir aussi:





Close  Le soleil vu des planètes du système solaire sur  

Sur Mercure, le soleil apparaît trois fois plus gros que sur la Terre. Sa distance depuis l'étoile varie entre 46 et 70 millions de kilomètres, contre 149 millions pour notre planète.

Située à 108 millions de kilomètres du soleil (72% de la distance Terre-soleil), Venus est recouverte d'une couche dense de nuages d'acide sulfurique qui fait que l'astre n'est pas vraiment visible depuis sa surface.

La Terre étant à 149 millions de kilomètres de l'étoile, cette dernière semble aussi grosse que la lune, située à 384.000 km. Ce qui explique que le soleil disparaisse derrière en cas d'éclipse, comme sur la photo ci-dessus.

Depuis Mars, à 228 millions de km du soleil, l'astre apparaît plus petit que depuis notre planète.

Voici le soleil comme on le verrait depuis Europe, un des satellites de Jupiter, planète située à 779 millions de km de l'étoile (5,2 fois la distance Terre-soleil) et qui est sur le point de l'éclipser. La lumière du soleil qui traverse l'atmosphère dense de la géante gazeuse créé un halo de rougeâtre.

Saturne est située à 1,4 milliards de km du soleil. La présence de cristaux d'eau et de gaz comme l'ammoniaque dans l'atmosphère de la planète réfracte la lumière de l'astre, ce qui créé des effets d'optiques comme on peut le voir sur l'image.

Le soleil vu d'Ariel, une des lunes d'Uranus, à 2,8 milliards de km du soleil (19 fois la distance Terre-soleil)

Le soleil vu de Triton, un des satellites de Neptune, à 4,5 milliards de km du soleil. La poussière émise par un des geysers présent sur l'astre cachent l'étoile qui parait minuscule.

Difficile de distinguer le soleil des autres étoiles depuis la surface de la planète naine, située à 5,9 milliards de km de celui-ci. C'est 40 fois la distance qui le sépare de notre planète  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter