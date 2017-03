Salaires copieux chez Bombardier: malaise au gouvernement Couillard

ADVERTISEMENT

La nouvelle que les salaires de haut dirigeants de Bombardier ont bondi d'environ 50 % en 2016, alors que l'entreprise a bénéficié de centaines de millions en aide publique, crée un malaise au sein du gouvernement libéral. Et pendant que l'opposition réclame que Bombardier soit rappelée à l'ordre, l'entreprise, elle, défend sa politique de rémunération.

Le premier ministre Philippe Couillard reconnaît qu'en bonifiant, comme elle l'a fait, les rémunérations de cinq de ses hauts dirigeants et du président de son conseil d'administration, Bombardier envoie un message susceptible de choquer.

« Si je me place dans la perspective des travailleurs et des fournisseurs, est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce que le message est bien choisi? J’aurais tendance à dire que probablement que non », a déclaré le premier ministre lors d'un point de presse en matinée, jeudi.

«Cependant, fondamentalement, c’est une question qui regarde l’entreprise et ses actionnaires.» - Philippe Couillard, premier ministre du Québec

La ministre de l'Économie du Québec, Dominique Anglade, a déclaré ceci : « Si j'étais l'entreprise, je réfléchirais au message que j'envoie à la population, que les montants, les primes, sont élevés ».

«Je comprends que les gens sont choqués aujourd'hui.» - Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de la Science du Québec

Dans une circulaire envoyée à ses actionnaires, Bombardier révèle que la rémunération totale de cinq de ses plus hauts dirigeants et du président-directeur de son conseil, Pierre Beaudoin, a totalisé environ 43 millions de dollars.

En 2016, le président et chef de la direction, Alain Bellemare, a reçu près de 13 millions de dollars en 2016, comparativement à 8,5 millions l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 37 %. Pour ce qui est de M. Beaudoin, il a reçu 7,1 millions de dollars, soit 37 % de plus qu'en 2015.

Bombardier se défend

Refusant d'accorder des entrevues sur le sujet, la direction de Bombardier a réagi par écrit en disant notamment que :

la rémunération des membres de sa haute direction s'inspire des pratiques générales reconnues sur le marché;

les actionnaires seront consultés au sujet de la rémunération à l'occasion de leur assemblée annuelle (prévue le 11 mai prochain);

la hausse de la rémunération reflète la solide performance de la haute direction dans l’exécution du plan de redressement de la compagnie.

De l'argent provenant des contribuables

Là où le bât blesse, c'est que la multinationale a reçu des fonds publics : Ottawa lui a prêté 372,5 millions de dollars et Québec a investi un milliard de dollars américainsdans une société en commandite consacrée à la C Series dont le gouvernement provincial détient 49,5 % des actions.

De plus, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a investi 1,5 milliard de dollars dans Bombardier Transport, en retour d'un actionnariat de 30 % dans cette entreprise.

De surcroît, l'entreprise a aboli plus de 18 000 emplois en 2015-2016. Et cette vague de suppression d'emplois se poursuit puisque Bombardier éliminera 7500 postes dans le monde d'ici deux ans, dont 2000 au Canada.

« Ne pas participer au reste de la compagnie »

L'entente entre Québec et le géant de l'aéronautique vise le développement et la commercialisation de la C Series. Ce dont se félicite le premier ministre Couillard qui a expliqué, jeudi, qu'en « isolant » ainsi son investissement à la C Series, Québec respecte sa volonté « de ne pas participer au reste de la compagnie ».

« [...] pour ceux et celles qui réclamaient encore, il n’y a pas longtemps, qu’on investisse dans la compagnie mère, voyez de quelle façon ça aurait eu une influence. S’il avait fallu que, comme investisseur dans la société mère on ait eu à commenter cette décision », a-t-il expliqué, faisant allusion à la bonification de la rémunération de hauts dirigeants.

L'opposition veut un rappel à l'ordre

« Je pense que c’est une gifle aux Québécois », a déclaré le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui qualifie « d'indécence » les hausses de salaire.

De poursuivre M. Lisée : « Les dirigeants de Bombardier ont effectivement réussi à tirer une compagnie qui était en très grande difficulté vers la voie de la rentabilité. [...] Mais ils l’ont fait parce que les contribuables québécois leur ont donné un milliard de dollars ».

Jean-François Lisée espère que le gouvernement de Philippe Couillard va demander le retrait de ces augmentations, « en tant qu'actionnaire important de Bombardier », dit-il.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, va dans le même sens, qualifiant lui de « très exagérées » les augmentations. « On est en droit d'intervenir et de dire que les salaires devraient être raisonnables », affirme M. Legault.