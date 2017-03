Rien de plus poétique que de découvrir la ville au fil de l’eau, à bord d’une croisière commentée sur les célèbres façades de Bordeaux, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Les gastronomes peuvent également profiter de la vue dans le cadre d’un dîner croisière sur le Sicambre, un luxueux bateau rouge, qui longe les quais et passe les ponts jusqu’au château de Grattequina, le temps d’un repas. Imprenable vue sur la ville illuminée en soirée. bordeaux-river-cruise.com

Outre les grands classiques tels Le St-James et le Grand Hôtel sur la place de la Comédie, Bordeaux propose une belle gamme d’hôtels-boutique qui offrent, en plus du confort et du service personnalisé, l’impression d’une vie de quartier pour quelques jours. Le Boutique Hôtel par exemple, propose un décor moderne et un ameublement design, dans un magnifique immeuble du 18e siècle, avec cour intérieure. Dans un autre style, La Maison du Lierre a la particularité d’être construite autour d’un impressionnant lierre de 200 ans au tronc de 55cm de diamètre. L’ambiance est intime et feutrée, dans un décor tout blanc et bien douillet. Les chambres sont plus petites mais s’ouvrent sur de jolis balcons avec vue sur les toits. hotelbordeauxcentre.com hotel-maisondulierre-bordeaux.com

Facile d’accès en train, à seulement 45 minutes de Bordeaux, c’est l’endroit de villégiature par excellence pour une escapade d’une journée ou plus. On y va entre autre pour déguster des huîtres à la traditionnelle Cabane de l’Aiguillon, faire un tour guidée en bateau de l’île aux oiseaux et du Cap Ferret, aller à la plage, escalader l’impressionnante Dune du Pilat, en plus de prendre l’apéro (ou même y passer la soirée) au restaurant-terrasse de l’hôtel La C(o)rniche. (photo ci-contre) bassin-arcachon.com

Si vous êtes à Bordeaux en juin, vous apprécierez cette manifestation culinaire où les meilleurs bistros de la ville installent leurs cuisines nomades, sur les allées de Tourny, le temps d’une grande fête de 15 jours. Musique, bars, démonstrations culinaires par de grands chefs sont aussi de la partie et l’ambiance y est exceptionnelle. epicuriales.com

Célèbres et divins petits gâteaux caramélisés au centre moelleux et aromatisé de rhum et de vanille, le canelé symbolise l’élégance à la française en pâtisserie. Il est un des symboles de Bordeaux et un ‘must’ à savourer si on est de passage dans la ville. La boutique la plus réputée où se les procurer est celle de (Philippe) Baillardran, qui dispose de plusieurs points de vente. baillardran.com

Le Chef le plus étoilé de la planète a maintenant un restaurant à Bordeaux, dans l’un des hôtels particuliers les plus prestigieux du monde, La Grande Maison. Une destination en soi, dans un décor pur Napoléon III, avec un restaurant gastronomique qui est sans contredit la meilleure table de Bordeaux, sous le signe du luxe et de l’art. Le Grand Chef est associé dans cette aventure avec nul autre que Bernard Magrez, l’homme du vin aux 40 châteaux, ce qui bien-sûr fait également de la carte des vins une des plus uniques au monde. lagrandemaison-bordeaux.com

Elle permet de vous déplacer gratuitement et à votre guise dans tous les quartiers de la ville, sans frais supplémentaire. Cette passe urbaine, valide de une à trois journées au choix, permet également d’avoir accès gratuitement à tous les musées, visites guidées et circuits panoramiques, en plus d’offrir de nombreuses réductions, comme entre autre sur les croisières et les excursions dans les vignobles. Voilà une excellente façon de découvrir la ville et ses attraits.