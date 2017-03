ADVERTISEMENT

Les accompagnantes à la naissance aussi appelées doulas jouent un rôle important dans l’accouchement de plusieurs femmes qui désirent un soutien supplémentaire lors du grand jour.

Et en l’honneur de la semaine mondiale des doulas, le blogue de photographies consacré à la naissance Birth Becomes Her, a compilé une collection de photos pour mettre en valeur leur soutien indispensable pour les femmes qui accouchent.

« Quand vous parlez aux gens de leur accouchement, le nom de leur accompagnant à la naissance sort souvent tout de suite, a affirmé la co-fondatrice du blogue, Monet Nicole, à nos collègues du Huffington Post américain. Il y a quelque chose de si puissant dans le fait d’avoir une personne qui vous soutient, vous aime et vous réconforte pendant l’un des jours les plus intenses de votre vie. »

Si plusieurs considèrent que les accompagnantes sont uniquement présentes pour défendre leurs clients pendant le travail et l’accouchement, Mme Nicole estime que les meilleures d’entre elles sont celles qui encouragent leurs clients à trouver leur propre façon de faire ainsi qu’à puiser dans leur force intérieure au moment de l'accouchement.

Les photos ci-dessous montrent le soutien physique et émotionnel que fournissent les doulas. « Que ce soit en tenant une main, en essuyant une larme, en emportant une compresse d'eau chaude, ces accompagnants font le don à leurs clients d’un soutien sans jugement », affirme Monet Nicole.

