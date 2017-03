Une poule pond un oeuf gros comme une pomme

Une poule a pondu un oeuf de 180 grammes, plus lourd qu'une balle de baseball et aussi gros qu'une grande pomme.

Un éleveur de poules amateur d'Echo Bay, en Ontario, a fait cette découverte surprenante la semaine dernière en récupérant les oeufs de ses poules.

« L'oeuf semble être un peu déformé », a affirmé l'homme Dennis Goslow. « Vous pouvez imaginer la pauvre chose sortir. Cela ressemble à un oeuf, mais c'est un peu dur. »

« C'était chaud quand je l'ai pris », dit-il.

Un record canadien?

En entrevue avec CBC, Dennis Goslow a raconté qu'il n'a jamais vu un œuf de poule aussi gros de toute sa vie.

En 2009, une poule de la région d'Ottawa avait fait les manchettes après avoir pondu un oeuf de 143 grammes. À 180 grammes, l'oeuf de la poule de Dennis Goslow pourrait bien détenir le record canadien.

Par contre, il est encore loin du record mondial, détenu par une poule américaine qui a pondu un oeuf titanesque de 454 grammes en 1956 au New Jersey, aux États-Unis.

Y a-t-il un oeuf à l'intérieur de l'oeuf?

Le retraité Dennis Goslow, qui élève quelques dizaines de poulets dans sa cour, dit ne pas savoir laquelle de ses poules a pondu le fameux oeuf.

Je cherchais la poule qui n'avait plus de derrière. Quand j'étais là, il me semblait qu'une des poules semblait légère et heureuse.

- Dennis Goslow, fermier amateur