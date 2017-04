» Ce texte a été publié dans le cadre du dossier «Le Montréal oublié», une série de 20 reportages multimédias qui font découvrir des projets citoyens redonnant vie aux lieux abandonnés de la métropole. Consultez le dossier complet ici.





La présence des Jardineries n’est trahie que par la musique entraînante qui s’échappe des murs de bétons entourant la station de métro Pie-IX. Bien emmitouflé dans les murs et grillages du Stade olympique, ce jardin d’Eden est une oasis de sérénité, de calme et de nature au cœur du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

L’Esplanade Financière Sunlife est un exemple parfait de lieu sous-utilisé à Montréal : une mer de béton et de mauvaises herbes, qu’on peut louer à l’occasion pour une activité. Mais, sitôt arrivé, sitôt parti: le pied du Stade olympique retombe dans l’oubli.



À l’été 2016, le groupe Pépinière et Co. a reçu le mandat d’occuper l’espace pendant trois étés. Sont donc nées les Jardineries, un lieu de diffusion autogéré qui met de l’avant la scène culturelle locale, ainsi que la sensibilisation à l’agriculture urbaine.

«La construction du site s’est faite très rapidement. Le premier tournesol a été planté le 7 juin 2016», précise Alice Berthe, chargée de projet pour les Jardineries. Le public a pu profiter du site dès le 20 juin, jusqu’à sa fermeture à la fin octobre.



«La population exprime un besoin et on essaie de s’y adapter… presque au jour le jour», continue Mme Berthe.



La plupart des activités sont organisées en fonction de ce que la population locale désire faire. La programmation s’adapte régulièrement et l’équipe prend le temps d’écouter les citoyens. Les responsables du site ont fait la tournée des centres et organismes communautaires du quartier pour identifier les enjeux reliés au secteur.



Leurs potagers fournissent le petit café en nourriture fraîche, vendue à prix modique aux visiteurs. Un atout pour le milieu, qui manque d’offre alimentaire.

