La police de Toronto a inculpé un homme pour sorcellerie après qu'il eut facturé 101 000 $ à un «client» qui voulait se débarrasser d'un esprit démoniaque.

Murali Muthyalu, le soi-disant médium et astrologue, aurait annoncé à un homme qu'un membre de sa famille était possédé par un démon. Il lui aurait demandé de payer le prix exorbitant pour chasser l'esprit.



En visite au Canada, l'Indien a été arrêté mercredi et est accusé de sorcellerie, de fraude de plus de 5000 $ et de chantage.

L'enquête est toujours en cours.