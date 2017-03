KatarzynaBialasiewicz via Getty Images

La police fédérale américaine aurait retrouvé une toile de Norman Rockwell datant de 1919 et disparue depuis plus de 40 ans après un vol dans une résidence du New Jersey.

La toile, parfois appelée «Lazybones» ou «Boy Asleep with Hoe», était parue sur la couverture de l'édition du 6 septembre 1919 du magazine Saturday Evening Post. L'huile sur canevas faisait partie des biens dérobés à la suite d'une entrée par effraction à Cherry Hill, en banlieue de Philadelphie, en 1976.

Susan Murta a raconté au Philadelphia Inquirer que le FBI avait fait du bon travail. La dernière fois qu'elle a vu la toile remonte à 1976, alors qu'elle se trouvait dans la maison de ses parents, aujourd'hui décédés.

Un article publié l'an dernier dans l'Inquirer racontait que le propriétaire de la toile avait dû la payer 75 $ US après l'avoir accidentellement endommagée avec une baguette de billard, en 1954. Elle est aujourd'hui évaluée à plus d'un million de dollars américains.

On ignore comment la toile a été retrouvée.

