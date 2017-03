Explosion à l'usine Rio Tinto de Sorel-Tracy

ADVERTISEMENT

Une explosion a secoué l'usine de Rio Tinto Fer et Titane de Sorel-Tracy vers 4 h 30 ce matin. Quatre employés ont été transportés à l'hôpital, mais ils ne seraient pas sérieusement blessés.

« Quelques-uns des employés qui étaient sur place ont dû quitter en ambulance pour un choc nerveux, mais aucun employé n’a été blessé », a indiqué la porte-parole de l’entreprise, Claudine Gagnon, en entrevue à ICI RDI.

« C’est une explosion qui s’est déclenchée du côté sud, tout près du four numéro 9, donc c’est au complexe métallurgique Sorel-Tracy, poursuit Mme Gagnon. C’est près de l’usine de réduction. Immédiatement, notre brigade d’urgence de Rio Tinto Fer et Titane s’est rendue sur les lieux, soutenue par les pompiers de Sorel-Tracy. »

La cause de l’explosion demeure inconnue pour l’instant et la porte-parole de l’entreprise soutient que l’information « entre au compte-gouttes ». Rio Tinto Fer et Titane s’est engagée à fournir plus d’informations sur les circonstances de l’accident au cours de la journée.

«On a des experts sur place. On est en train d’évaluer la situation et de sécuriser les lieux.» - Claudine Gagnon

Les pompiers qui sont intervenus sur les lieux de l’explosion ont demandé le soutien de la Sûreté du Québec (SQ).