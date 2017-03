En octobre 2013, le cyclone Phailin, avec des vents atteignant les 200 km/h, s'est abattu sur l'est de l'Inde, provoquant d'importants dégâts. Un vaste mouvement d'évacuation de plus d'un million de personnes a permis de limiter le bilan des victimes à 22 morts.

Mi-sept 2013: MEXIQUE: Les tempêtes Manuel sur la côte Pacifique et Ingrid, sur la façade Atlantique du Golfe du Mexique, prennent le pays en tenaille, provoquant des pluies torrentielles et causant des ravages dans 22 des 32 Etats. Au moins 157 morts et 1,7 millions de sinistrés.

Mi-sept 2013: MEXIQUE: Les tempêtes Manuel sur la côte Pacifique et Ingrid, sur la façade Atlantique du Golfe du Mexique, prennent le pays en tenaille, provoquant des pluies torrentielles et causant des ravages dans 22 des 32 Etats. Au moins 157 morts et 1,7 millions de sinistrés.

4 déc 2012: PHILIPPINES: Des inondations et des glissements de terrain provoqués par le typhon Bopha, font près de 1 900 morts et disparus sur l'île de Mindanao. Près de 2 000 localités sont entièrement ou partiellement détruites.

29 oct 2012: USA: L'ouragan Sandy ravage la côte Nord-Est des Etats-Unis, notamment les Etats de New York, du New Jersey et du Connecticut, faisant près de 200 morts dont plus d'une quarantaine à New York.

16-17 déc 2011: PHILIPPINES: La tempête Washi déferle sur l'île de Mindanao au sud de l'archipel, faisant 1 268 morts et touchant plus de 700.000 personnes.

5-6 juin 2010: GUATEMALA: La tempête tropicale Agatha fait environ 300 morts et disparus ainsi que 300 000 sinistrés en Amérique centrale, notamment au Guatemala.

9 nov 2009: SALVADOR: L'ouragan Ida apporte dans son sillage des pluies diluviennes qui dévastent l'est du pays, faisant près de 280 morts et disparus et provoquant d'importants dégâts.

26-30 sept 2009: PHILIPPINES/VIETNAM/LAOS: Sous forme de tempête tropicale, Ketsana dévaste Manille et sa région puis se transforme en typhon avant de frapper le Vietnam, le Cambodge et le Laos: près de 800 morts.

8 août 2009: TAIWAN: Le typhon Morakot provoque d'énormes inondations et glissements de terrain: environ 700 morts et disparus.

3 sept 2008: HAITI: L'île est frappée de plein fouet par l'ouragan Hanna: au moins 500 morts. Le passage successif sur Haïti des tempêtes Fay, Gustav, Hanna et Ike feront en un mois 1 100 morts et disparus.

20 juin 2008: PHILIPPINES: Environ 600 morts ou disparus après le passage du typhon Fengshen qui provoquent inondations et glissements de terrain, essentiellement dans le centre du pays. Ce bilan ne compte pas les victimes du naufrage d'un ferry qui a fait plus de 800 morts.

3 mai 2008: BIRMANIE: Le cyclone Nargis ravage le sud du pays, notamment le delta de l'Irrawaddy et la région de Rangoun, faisant 138.000 morts.