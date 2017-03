ADVERTISEMENT

Les funérailles de l'actrice Janine Sutto, décédée mardi à 95 ans de mort naturelle, auront lieu le 10 avril.

Il n’y aura pas de funérailles nationales pour la comédienne. Cependant, les services protocolaires seront assurés par le gouvernement du Québec, qui envisage d'accomplir un geste pérenne pour honorer sa mémoire.

La carrière artistique de Janine Sutto, commencée au début de la Deuxième Guerre mondiale, aura duré près de 75 ans.

«Notre-Dame-du-Théâtre», comme l'avait surnommée Gilles Latulippe, était une artiste polyvalente, ayant campé des centaines de personnages, autant populaires que classiques, sur scène, à la radio et à la télévision.

Janine Sutto a ainsi interprété des rôles marquants dans les séries Symphorien, Les belles histoires des pays d’en haut et Poivre et sel, et dans une vingtaine de films, dont Deux femmes en or et Kamouraska.

Elle a surtout brillé au théâtre dans plus d’une centaine de pièces, notamment au Théâtre du Nouveau Monde dans L’avare et dans Les belles-sœurs, de Michel Tremblay.

