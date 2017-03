Le parc du Mont-Mégantic héberge le plus puissant observatoire astronomique de l'est de l'Amérique du Nord. Doté d’un télescope de 61 cm, l’Observatoire populaire du Mont-Mégantic est entièrement dédié au public.

Ces parcours d’hébertismes dans les arbres sont une excellente idée de sortie familiale ou d’escapade originale. Arbre en Arbre Lac-Mégantic possède un total de 68 jeux, comprenant un parcours démonstration, un parcours pour enfants et trois parcours pour adolescents et adultes. Arbrasuc, centre d’hébertisme aérien à Stornoway, offre aussi cinq parcours, cette fois à la cime des érables. On y compte 52 jeux : huit tyroliennes, dont une de 500 pieds de descente, planche à roulettes, funambule, liane de tarzan, saut de l’ange, passerelles variantes, mur d’escalade, etc.

Au parc du Mont Mégantic, vous pourrez observer plus de 125 espèces d'oiseaux et une vingtaine d'espèces de mammifères, dont l'orignal et le cerf de Virginie.

Peu importe le type de campeur que vous êtes, vous trouverez un site qui vous convient : camping aménagé, camping rustique, camping avec ou sans service. Vous pouvez même tenter l’expérience de dormir dans un tipi au pied du Mont Mégantic!

Faites un tour à la plage de Baie-des-Sables pour venir profiter du soleil. Vous pourrez y louer pédalos, kayaks, et canots.

Détendez-vous dans l’un des quelques spas de la région. Plusieurs auberges offrent un service de massothérapie. Par exemple, le Domaine et Spas des pignons rouges offre un concept spa nordique avec spa, sauna et baignade en rivière.

Les passionnés de la faune pourront observer cougars, lynx, ours noir, loup, wapiti et animaux de ferme. Des sentiers extérieurs de même que des panneaux explicatifs rendent cette visite à la fois agréable et éducative. Un guide interprète est toujours présent sur les lieux.

Le nouveau secteur du parc du Mont Mégantic propose 8 km (aller-retour) de randonnée à bicyclette sur la Piste de la Vallée. Les 28 km de sentiers polyvalents du secteur de l'Observatoire sont aussi praticables en vélo de montagne.