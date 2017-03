Montréal est prête pour l'appel du Baseball majeur, confirme Stephen Bronfman

ADVERTISEMENT

Stephen Bronfman a confirmé ce qu'a affirmé La Presse canadienne mercredi: Montréal est prête et n'attend que l'appel du Baseball majeur.

Celui qui est à la tête du groupe d'investisseurs désirant ramener le Baseball majeur à Montréal l'a répété en plusieurs occasions aux représentants des médias, jeudi, en marge d'un gala caritatif pour Baseball Québec: le groupe a fait son travail et est prêt à accueillir une équipe.

Bien qu'il ait nuancé quelque peu ce qui a été rapporté la veille, en précisant qu'aucune entente avec les gouvernements n'avait été formellement conclue, il a admis que l'apport du public pour la construction d'un stade sera nécessaire et que leur plan d'affaires comprend "des ristournes intéressantes pour les gouvernements".

"Nous allons faire en sorte que ça fonctionne. Ils seront heureux", a-t-il dit.

Quant aux différents sites et aux plans de stade, Bronfman a rappelé que les travaux ne seront pas amorcés tant qu'une équipe n'est pas garantie. Les Expos 2.0 commenceraient tel que prévu leur nouvelle vie au Stade olympique.

Quand on lui a demandé si son groupe était prêt dès maintenant à aller de l'avant avec le projet si l'appel du Baseball majeur devait venir plus vite que prévu, Bronfman a été sans équivoque: "Bien sûr. Nous allons le faire. (We'll activate it. We'll get it done.)"

Bronfman a même affirmé que le coût d'un club d'expansion, qu'il soit de 1 ou 1,5 milliard $ US, n'effraie pas son groupe et que même si c'est beaucoup d'argent, il ira de l'avant.

Il a conclu en disant que peu importe que ce soit dans deux ans ou dans sept ans, "pas de problème, car je crois que ça va arriver".