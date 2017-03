ADVERTISEMENT

Certains ont peut-être lu le roman d'horreur de Stephen King sorti en 1986, d'autres ont peut-être vu sa version téléfilm dans les années 90. Si vous faites partie de ceux qui détestent les clowns par-dessus tout et qui ont donc soigneusement évité l'un comme l'autre jusque-là, faites demi-tour immédiatement.

Après des années de retard, l'adaption au cinéma de IT va enfin voir le jour en septembre 2017 et Warner Bros. en a dévoilé la toute première bande-annonce ce mercredi 29 mars. Un aperçu qui offre quelques frissons, c'est le moins que l'on puisse dire (à découvrir en tête d’article).

Celles et ceux qui souffrent de coulrophobie ont forcément entendu parler de cette histoire (si ce n'est pas la raison même de leur peur démesurée des clowns). Pour les autres : IT raconte l'histoire de sept enfants d'une petite ville américaine qui forment un groupe pour se défendre des agressions de l'un de leurs camarades qui joue les caïds.

Comme si leur quotidien n'était pas assez compliqué, une série de disparitions frappe le voisinage et la bande découvre avec horreur que le responsable n'est autre qu'un clown maléfique qui kidnappe, puis dévore les écoliers, et qui a la capacité de prendre la forme de leur plus grande peur.

Le livre sera adapté en deux films. Le premier - dont la bande-annonce rappelle étonnamment la série Stranger Things (les fans y reconnaîtront d'ailleurs l'acteur Finn Wolfhard, Mike dans la série sur Netflix) - se déroulera dans les années 80, quand les enfants vivront ce traumatisme, le second, dans le présent, alors que le clown fera son retour pour hanter les adultes.

Cette adaptation sur grand écran, réalisée par Andrés Muschietti et écrite par Cary Fukunaga (True Detective) et Gary Dauberman (Annabelle), est attendue en salles le 8 septembre.

