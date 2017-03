ADVERTISEMENT

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Game of Thrones et pour rendre l’attente encore plus insoutenable, HBO vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour faire la promotion de la septième saison, attendue le 16 juillet sur le réseau américain.

Si l’ensemble des images de cette nouvelle vidéo (intitulée «The Long Walk») ne semblent avoir été tournées qu’à des fins promotionnelles, les fans de la série se feront assurément une joie de les décrypter afin de découvrir ce qu'elles laissent présager.

À découvrir dans la vidéo en tête d’article!

À voir également :