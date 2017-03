Un hommage à Janine Sutto à «Tout le monde en parle»

ADVERTISEMENT

On se souviendra de Janine Sutto sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche. La fille de la défunte grande dame de théâtre, la comédienne et animatrice Mireille Deylun, déjà émouvante dans toutes les entrevues qu’elle a accordées suite au départ de sa maman, sera entourée de son conjoint Jean-François Lépine - qui avait signé Vivre avec le destin, la biographie de Madame Sutto -, et de Janette Bertrand et Louise Latraverse, qu’on savait très proches de cette dernière, pour revenir sur la vie et la carrière impressionnantes de celle qu’on considérera toujours comme un monument de la culture québécoise, et qui s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge respectable de 95 ans.

LIRE AUSSI:

» La télévision rend hommage à Janine Sutto

S’arrêteront aussi faire un brin de causette à Tout le monde en parle, Antoine Bertrand, qui est de la distribution du film français Demain tout commence ; l’humoriste Katherine Levac, qui proposera bientôt son tout premier one woman show (http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/29/katherine-levac-premier-s_n_15684920.html); Christiane Germain, coprésidente du Groupe Hôtels Le Germain et nouvelle «dragonne» à Dans l’œil du dragon ; Mathieu Hébert, Maryse Cloutier-Gélinas et Maxime Fiset, trois survivalistes du documentaire Et si l’apocalypse, que diffusera Canal D ce dimanche 2 avril, à 19h ; ainsi que Moncef Marzouki, président de la République tunisienne de 2011 à 2014, et militant pour les droits de l’homme.

La semaine dernière, Tout le monde en parle et la prestation convaincante pour les uns, décevante pour les autres, d’Éric Duhaime, ont retenu 924 000 téléspectateurs, tandis qu’à TVA, La voix et Accès illimité en intéressaient 2 191 000 et 918 000. Plus tôt, Découverte et ICI Laflaque s’en tiraient honorablement avec respectivement 592 000 et 506 000 adeptes, et Vlog et LOL en accrochaient 918 000 et 1 135 000.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.