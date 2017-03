Un nouveau site web pour les Québécois fans des retraites de yoga et détente

ADVERTISEMENT

Pratiquer la salutation au soleil ou la posture du guerrier à partir d'un lieu enchanteur pendant quelques jours. Le rêve, non?

Les retraites de yoga ou de détente ont plus que jamais la cote. On les magasine et les prépare comme de véritables voyages! Mais où chercher? Voilà qu'un nouveau site web destiné au Québécois vient nous simplifier la chose.

Pour trouver, comparer les prix et réserver votre retraite, la plateformeretraitesdeyoga.com deviendra probablement la référence au Québec. Que ce soit pour une retraite de yoga, de pilates ou même de SUP, le site regroupe les meilleures retraites toutes destinations confondues, en partance du Québec.

Ce nouvel outil hyper pratique et entièrement en français a été pensé et conçu par deux Québécoises passionnées de yoga et de voyage afin de rendre accessibles à tous les retraites qui s'organisent à partir du Québec. Vous pouvez filtrer les résultats de recherche selon votre budget, le lieu qui vous intéresse et le type de yoga que vous pratiquez.

Vous trouverez également sur le site, une section Blogue avec une foule d'articles intéressants sous le thème de la détente, du yoga, du voyage et bien plus. Vous y lirez également de bons conseils pour préparer votre prochaine retraite mieux-être!

