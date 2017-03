ADVERTISEMENT

2017 est l’année de la majorité pour Mutek. Occasion pour le festival de musique électronique de célébrer sa 18e édition avec plusieurs changements à l’horizon. Désormais, la traditionnelle manifestation printanière se déroulera en plein été du 22 au 27 août, comprenant une journée supplémentaire pour les festivaliers.



En attendant, les organisateurs ont annoncé une première vague d’artistes. Caribou investira la scène du Metropolis de ses rythmes house expérimentale. Derrière son concept Daphni, le Manitobain viendra remixer ses compositions futuristes signées sous le nom de Daniel V. Snaith. Suivront plusieurs autres personnalités telles Detroit Swindl, Graham Dunning, Zip, Sarah Davachi Harvey Sutherland ou Kuniyuki Takahashi.



Mutek continue sa collaboration avec le Red Bull Music Academy (RBMA) pour deux soirées inspirées de l’événement Drone Activity in Progress. La Montréalaise Marie Davidson présentera son spectacle de tournée et Aurora Halal offrira une prestation hallucinatoire oscillant entre le viscéral et l’extase, nous promet-on. Notons également au menu, des visites rares comme celle du DJ Zip, le cofondateur du célèbre label Perlon.



Et parmi les nouveaux venus, notons les présences de Nicola Cruz, du génial claviériste Harvey Sutherland et du vétéran japonais Kuniyuki Takahashi. Pour la première fois également à Montréal, l’artiste anglais Graham Dunning présentera sa fameuse «techno mécanique» à l’aide de vinyles, de platines et autres trouvailles.

