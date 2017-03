ADVERTISEMENT

L’auteur-compositeur-interprète Mathieu Lippé ne voulait pas faire les choses comme les autres pour le lancement de son troisième album, Les amants de l’aube, une collection de 12 titres qu’il qualifie lui-même de «pop-électro-scintillante», aux arrangements vitaminés et recherchés. Tout un virage pour celui qui avait remporté le Festival international de la chanson de Granby, en 2011, avec une prestation… de slam.

Amoureux de l’art et de la poésie sous toutes ses formes, Lippé convie le public à découvrir une partie de son univers. Pas seulement en se procurant son nouvel opus, mais aussi en allant le rencontrer à l’espace éphémère qu’il a créé et qui sera en activité jusqu’à ce jeudi, 30 mars, à la Galerie Le 1040 (au 1040, Marie-Anne Est, à Montréal).

Le chanteur a planifié tout un programme pour partager un sympathique moment de spiritualité et de plaisir avec les mélomanes. Exposition de toiles évoquant les chansons de Les amants de l’aube, concerts en soirées avec artistes invités, ateliers de chant offerts par Mamselle Ruiz, cours de yoga dispensés par Mathieu Lippé lui-même, repas à thématique indienne, conférence scolaire, présentation de Francis Gendron - de Solution ERA - sur le décloisonnement de l’environnement et la culture et séance de bodypainting sont notamment à l’horaire. Et tout ça, gratuitement! Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook de l’événement.

Le premier extrait de Les amants de l’aube, Tout autour, dévoilé à l’automne, a obtenu une réponse favorable de la part des radios, et le second, Les amants de l’aube, a déjà commencé à tourner sur les ondes. Le prolifique Marc Pérusse, ainsi que Jean-François Lemieux, réalisent le dernier-né de Mathieu Lippé, lequel a rejoint l’écurie du producteur Martin Leclerc (Brigitte Boisjoli, David Thibault, Michel Louvain, les Tannants, le Caboose Band, etc).

Mathieu Lippé avait commis un premier disque autoproduit, en 2007, Là où le cœur mène, et rappliquait avec un deuxième effort, Le voyage, à l’automne 2013, deux ans après avoir été consacré à Granby. Il écrit aussi pour d’autres artistes, tels Brigitte Boisjoli, Francis Cabrel, Ima, Fred Pellerin, Amylie, Stéphanie Bédard et plusieurs autres.

