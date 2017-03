Hillary Clinton est de retour... en cuir noir

ADVERTISEMENT

Elle nous avait habitués aux tailleurs pantalons monochromes, aux tuniques rappelant parfois celles de rappeurs, mais Hillary Clinton est apparue mardi dans une veste en cuir noir qui a fait fureur. C’est Éric (ti-cuir) Lapointe qui serait content.

L’ex-politicienne est montée sur scène dans le cadre de la conférence des Femmes d’affaires professionnelles de la Californie pour parler de sexisme au travail et a écrasé au passage les politiques en matière d’égalité hommes-femmes de l’administration Trump.

Vêtue de ce qui semble être une veste à revers en cuir noir, de pantalons noirs et d’une chemise fleurie agrémentée d’un pendentif «vintage», Hillary a assumé son look plein d’attitude qui montre davantage son côté créatif et fonceur.

C’est connu que les personnes oeuvrant en politique envoient des messages avec leur tenue. On se demande bien ce que l’ex-candidate démocrate à la présidentielle américaine a voulu prouver cette fois, mais ça augure bien pour la suite.

