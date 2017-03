ADVERTISEMENT

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Le Gala organisé par L’Association pulmonaire du Québec se démarque comme un des événements les plus exclusifs à Montréal et rassemble chaque année plus de 300 personnes pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires.

Pour sa 7e édition, la présidence d’honneur a été assurée par Danièle Henkel et la carte confiée à Normand Laprise, Grand Chef Relais & Châteaux Toqué! Ce fut aussi l'occasion d’admirer en primeur les plus récentes collections couture de 17 designers québécois.

Le gala est reconnu pour son ambiance unique et raffinée, sa cuisine exceptionnelle, sa liste d’invités prestigieux, ainsi que les importantes sommes amassées au profit de l’Association pulmonaire du Québec et de la Fondation québécoise en santé respiratoire, qui permettent de faire la différence et d’investir en recherche et en soutien aux personnes touchées, soit près de 2 millions au Québec.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous





Close  Le Gala Bulles & Tapis Rouge sur  

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!

Ce mardi 29 mars se déroulait le 7e Gala Bulles & Tapis Rouge pour aider la lutte contre les maladies pulmonaires au Parquet de l’édifice Jacques-Parizeau, sous la direction artistique du réputé Hans Kœchling. Notre photographe a immortalisé des styles de soirée chics!  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI