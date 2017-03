ADVERTISEMENT

Le célèbre groupe rock britannique The Who s'ajoute aux têtes d'affiche du 50e Festival d'été de Québec, qui dévoile cet après-midi le reste de sa programmation. Gorillaz, Nick Jonas et Death from Above 1979 sont également de la partie.

Le FEQ bonifie d’une centaine de noms les 50 dévoilés au début du mois. La tête d’affiche The Who sera de passage sur la grande scène des plaines d’Abraham le 13 juillet. Le groupe fondé en 1964 offrira un spectacle dans le cadre de sa tournée d’adieu.

Le band britannique Gorillaz sera quant à lui sur les Plaines deux jours plus tard. Le groupe en sera à sa première visite à Québec pour présenter les pièces de son cinquième album, qui sortira en avril.

Pour sa part, la vedette pop Nick Jonas ouvrira la soirée des Backstreet Boys, le 9 juillet.

Gabrielle Shonk sera quant à elle de la soirée country-pop aux côtés de Kelsea Ballerini, avant Lady Antebellum.

Le FEQ a par ailleurs programmé les groupes métal de Québec Voivod et Metalord avant Metallica, le 14 juillet.

La soirée de clôture avec Muse s’amorcera avec l’artiste rock de Los Angeles Mondo Cozmo, tandis que l’ElectroFEQ s’entamera avec les Canadiens A Tribe called Red, avec leur musique aux influences amérindiennes et électro.

Au parc de la Francophonie, The Zombies, Wolf Parade, The Devil Wears Prada, Of Mice & Men, Harfang s’ajoutent aux têtes d’affiche.

LIRE AUSSI : » The Who offrira une série de spectacles au Caesars Palace cet été

À voir également :