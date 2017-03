Festival de Cannes 2017: Claudia Cardinale a été amincie sur l'affiche officielle

ADVERTISEMENT

Claudia Cardinale est un modèle de grâce aux quatre coins du monde. À 78 ans, on dit encore que sa beauté est "inaltérable"... mais pas pour les graphistes qui ont réalisé l'affiche officielle du Festival de Cannes 2017.

Ce mercredi 29 mars, le Festival a dévoilé l'affiche de sa 70e édition. On y découvre l'actrice du "Guépard" dansant sur une terrasse à Rome en 1959. L'affiche est l'œuvre de l'agence de communication Bronx. Agence qui a déjà signé celle de 2012 avec Marilyn Monroe soufflant la bougie d'un gâteau et le visuel de 2013, avec Paul Newman embrassant son épouse Joanne Woodward.

Claudia Cardinale s'est dite "honorée et fière d'avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes" et "très heureuse du choix de cette photo". Mais le sera-t-elle d'apprendre que sa plastique a été retouchée pour affiner sa taille, un bras et sa cuisse?

Sur Twitter ce mercredi, le journaliste Vincent Coquaz a fait remarquer que l'Italienne avait subi une cure d'amincissement.

C'est bien le cas. Le HuffPost a superposé la photo de 1959 et l'affiche de 2017. On remarque alors que le graphiste de l'agence Bronx a coupé une partie des cheveux de Claudia Cardinale. Mais qu'il lui a aussi fait perdre une taille...

Les retouches les plus visibles concernent le bras de l'actrice, sa taille et ses jambes.

Le HuffPost a contacté le Festival pour connaître les raisons de cette retouche minceur. Nous avons rapidement été redirigés vers l'agence de communication Bronx, tenue pour seule responsable. Du côté de la petite agence parisienne, nous avons également été invités à contacter le festival...

Au terme de cette partie de ping-pong, personne n'a été (encore) été capable de nous expliquer pourquoi il était nécessaire de faire perdre un tour de taille à la sublime et talentueuse Claudia Cardinale.





