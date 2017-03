ADVERTISEMENT

Qui d'autre que Donald Trump? Mardi, alors qu'il recevait à la Maison Blanche des représentants de la police en provenance de tout le pays, le président des États-Unis s'est retrouvé au cœur d'une séquence que nul autre n'aurait pu engendrer, comme le montre notre vidéo en tête d'article.

Avant de laisser la parole à ses invités, il leur a effectivement expliqué qu'ils allaient devoir s'exprimer face à une horde de caméras. "Pour moi c'est toujours en direct, alors que quand d'autres parlent, tout le monde s'en fiche", a-t-il claironné. Et d'ajouter: "On est toujours en direct donc une erreur et rien ne va plus. On n'a pas le droit de faire des erreurs, donc on n'en fait pas."

Et évidemment, ce qui devait arriver à Donald Trump arriva...