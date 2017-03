ADVERTISEMENT

Le film Power Rangers vient de sortir dans nos salles de cinéma. Il met en scène cinq valeureux adolescents dont les costumes colorés leur octroient des pouvoirs efficaces contre les forces du mal. Le Huffington Post Québec s’est entretenu à Toronto avec trois des membres de l’équipe: Naomi Scott (Kim la Ranger rose), Ludi Lin (Zack le Ranger noir) et Dacre Montgomery (Jason le Ranger rouge).



Même s’ils n’étaient encore que des enfants au moment où les premiers épisodes de Mighty Morphin Power Rangers faisaient vibrer les cœurs de toute une génération dans les années 1990, nos trois jeunes acteurs n’ont pas eu de mal à comprendre tout cet engouement autour de la franchise au charme suranné. «J’ai découvert quelques épisodes de la série originale, a relaté Naomi Scott. Mais j'ai essayé de ne pas trop m’en inspirer parce que je voulais surtout incarner un nouveau personnage possédant sa propre histoire intime.»



Le film va même plus loin dans la description des héros, selon Ludi Lin. «On en apprend beaucoup sur leur passé et sur ce qui les a construits tout au long de leur jeunesse. C’est intéressant de voir que la série n’a encore pas tout dit sur ces personnages qui ont marqué l’imaginaire de tant de personnes.»



Alors, après 20 ans d’absence, Power Rangers revient enfin sur grand écran avec une nouvelle version réalisée par Dean Israelite (Projet Almanach). Retour dans la petite ville d'Angel Grove dans laquelle cinq étudiants s’unissent contre une menace maléfique. Un gros défi pour ces jeunes. Lorsqu’ils prennent conscience qu’ils sont les seuls capables de sauver le monde, les voilà regroupés sous la bannière Power Rangers.



«C’est un film ancré dans le contemporain, a raconté Dacre Montgomery. Les acteurs ont mis beaucoup de leur personnalité, car nous sommes tous d’origines diverses. Les nouvelles technologies sont également présentes dans notre quotidien. Les Power Rangers évoluent avec les époques et c’est ce que je trouve fascinant quand on participe à une production avec autant de potentiel.»



Des amis au cinéma comme dans la vie



Dacre Montgomery – que l’on verra dans la très attendue seconde saison de la série Stranger Things – a expliqué que l’arrivée massive des effets spéciaux permet de repenser tout un univers. «C’est incroyable ce que l’on peut faire aujourd’hui, il n’y a vraiment plus de limite à l’imagination». L’acteur d’origine australienne interprète Jason, l’athlète du groupe. «C’était un gros défi pour moi de gérer mon emploi du temps entre les nombreuses scènes d’action qui nécessitaient un entraînement assidu et les contraintes du tournage.»



Les acteurs y vont ainsi de leurs propres expériences. Pour Ludi Lin, Canadien né en Chine, la complexité de son personnage lui a permis d’éviter plusieurs clichés. «C’était dans mon esprit que je n’allais pas jouer le maître des arts martiaux. Je me suis concentré sur le côté humain, plutôt que sur les aptitudes physiques».



Chacun des Power Rangers représente une couleur sensée les définir. Mais en arborant le costume rose, la Britannique Naomi Scott ne voulait pas non plus tomber dans le piège des aprioris. «Les couleurs sont davantage un emblème qu’une représentation, a-t-elle précisé. On a l’habitude de penser que le rose c’est pour les filles coquettes, alors que dans le film, je joue un personnage avec un gros caractère. Le rose devient ici quelque chose de bien différent.»



Outre nos trois compères, les Power Rangers sont constitués de deux autres membres : RJ Cyler et Becky G dans les costumes en lycra du Ranger bleu Billy et du Ranger jaune Trini. Rien ne semble les arrêter tant leurs pouvoirs se complètent. Enlevez-en un, et tout l’édifice s’écroule. «Comme dans le film, on est tous devenus de véritables amis. On s’est tellement investis pendant les cinq mois de préparation du film que cela crée forcément des liens», a conclu Dacre Montgomery.



Power Rangers – Science-fiction – Les Films Séville – 124 minutes – Sortie en salles le 24 mars 2017 – États-Unis

