Dernière de Jean-Philippe Wauthier à «Deux hommes en or» vendredi

Jean-Philippe Wauthier formulera ses adieux aux adeptes de Deux hommes en or ce vendredi, à Télé-Québec.

Occupé avec ses mille et un projets, Wauthier, qui anime encore La soirée est (encore) jeune à Radio-Canada Première et ARTV, qui pilotera un talk-show du dimanche à Radio-Canada tout l’été aux côtés de Rebecca Makonnen et qui reprendra la barre du Gala des prix Gémeaux en septembre avec Éric Salvail, en plus d’être papa de deux petits enfants, avait annoncé en novembre dernier que la présente année de Deux hommes en or serait sa dernière.

Or, puisque Deux hommes en or est la deuxième émission la plus regardée de Télé-Québec, avec des cotes d’écoute cumulatives moyennes de 334 000 téléspectateurs par semaine, l’émission a été reconduite pour la saison 2017-2018, avec un nouvel «homme en or» à bord, aux côtés de Patrick Lagacé. Il a déjà été annoncé que c’est Pierre-Yves Lord qui se glissera dans le fauteuil laissé vacant par Jean-Philippe Wauthier.

Vendredi, c’est entouré des invités Mariloup Wolfe, Denise Bombardier et Jean-François Lisée que Jean-Philippe Wauthier effectuera son dernier tour de piste, sur le coup de 21h. Ce sera également la dernière de la saison de Deux hommes en or.