ADVERTISEMENT

Une messe commémorative a lieu mardi matin dans une église de Bassin, aux Îles-de-la-Madeleine, une journée avant le premier anniversaire du tragique accident d'avion qui a coûté la vie à sept personnes, dont le chroniqueur et ex-politicien Jean Lapierre.

C'est à Bassin qu'avait vu le jour M. Lapierre, 59 ans avant sa mort tragique survenue le 29 mars dernier.

L'écrasement de l'appareil dans l'archipel s'est produit quelques heures après son décollage de l'aéroport de Saint-Hubert, près de Montréal.

M. Lapierre se rendait aux Îles-de-la-Madeleine pour aider à l'organisation des funérailles de son père, Raymond Lapierre, qui était mort quelques jours plus tôt.

Outre Jean Lapierre, l'accident a coûté la vie à sa conjointe, Nicole Beaulieu, à ses frères Marc et Louis, à sa soeur Martine et aux deux membres d'équipage, Pascal Gosselin et Fabrice Labourel.

Les funérailles de Jean Lapierre et de ses proches ont eu lieu en cette même église, à Bassin. Une autre cérémonie a eu lieu quelques jours plus tard à Outremont, à Montréal.

Sur les réseaux sociaux, la famille de Jean Lapierre a dit souhaiter vivre en privé les commémorations de la tragédie mais elle remercie les nombreuses personnes qui lui ont exprimé leurs sympathies depuis un an.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter