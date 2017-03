ADVERTISEMENT

Nouvelle saison, nouvelle tête. Même si les flocons nous ont rattrapés bien malgré nous, on prend de l’avance en se préparant pour l’arrivée des beaux jours avec une coupe de cheveux toute fraîche.

Un petit tour chez notre barbier préféré s'impose et on se fie aux cinq tendances capillaires de l'heure énumérées ci-dessous:

Saveurs des années 90

Eh oui, la séparation dans le milieu revient en force. Tout droit sorti des années 90, empruntée à Nick Carter des Backstreet boys, on se la réapproprie cette année pour un look qui sort de l’ordinaire.

Il faut bien sûr avoir une bonne longueur sur le dessus et user un peu du sèche-cheveux pour lui donner les bonnes vagues de chaque côté de votre visage.

Les filles ont leurs double buns, les mecs leur séparation.

On s’amuse avec le dessus

À bas le look soigné avec les cheveux bien lissés. Le mot d’ordre est texture. C’est tout ce qu’on veut. Des vagues estivales, des cheveux (placés) en pagaille, comme si vous reveniez tout droit d’une fête ou d’un après-midi à la plage.

On opte pour une nuque et des côtés longs peignés vers l’arrière ou courts, et même rasés en dégradé. Et pour texturer le dessus, misez sur une pâte mate et légère à effet naturel. On crée du mouvement autant sur le dessus que sur les côtés si jamais la longueur de ceux-ci ressemble à celle du mannequin Jon Kortajarena (à droite sur la photo).

On met de la couleur!

En 2017, on ose. On ne vous parle pas de vous teindre un arc-en-ciel sur le coco, mais une petite touche de couleur montrera assurément que vous êtes avant-gardiste et assumez votre côté excentrique.

Le bleach a particulièrement la cote. Du côté des célébrités, Justin Bieber, Adam Levine, Lionel Messie l’ont essayé. Le gris et les teintes pastel envahissent aussi la crinière de messieurs, après avoir trôné sur les têtes de la gent féminine.

Si le look vous garantit qu’il fera tourner les têtes, on ne peut rien promettre en ce qui a trait la relation avec votre employeur.

Des airs d’empereur romain

Quand le mercure grimpe, rien de mieux qu’une coupe de cheveux légère. LIBÉRATION!

Cet été, on veut tous ressembler à Jules César, ce mythique empereur romain. Un toupet court et des côtés amincis qui nécessitent très peu d’entretien. Un séchage avec les mains, un peu de pâte pour modeler le tout et le tour est joué.

La tendance a été observée sur quasiment tous les podiums des grands créateurs. On ne peut pas se tromper.

On laisse pousser (un peu)

Plusieurs gars se sont laissés allonger la chevelure et c’est tant mieux puisque la tendance est encore très forte en 2017. Comme plusieurs sont maintenant habitués à manier la couette, on ne s’attend à rien de mieux que la perfection.

On les porte préférablement aux épaules, avec du volume, et en misant sur une allure savamment négligée. Les ondulations naturelles sont plus que bienvenues.

Seule précaution : vaut mieux avoir des traits masculins pour porter le look. N’oubliez pas non plus de passer chez le coiffeur pour donner à votre coupe une structure adéquate.

Dernière chance: le manbun mourra bientôt.

