La télévision rend hommage à Janine Sutto

Tant Radio-Canada que TVA ont réagi, mardi matin, en apprenant le décès de la comédienne Janine Sutto. Les deux grands réseaux et leurs chaînes affiliées ont modifié leur programmation régulière pour rediffuser quelques moments marquants de la grande actrice, en entrevue, en théâtre ou en fiction, diffusés sur leurs ondes.

Du côté de la société d’État, on présentera, ce soir, 28 mars, à 20h à RDI et à 21h à Radio-Canada, la grande entrevue qu’avait accordé Madame Sutto à son bon ami André Robitaille, dans lequel elle esquissait le bilan de sa vie et de sa carrière avec une grande lucidité, en sachant que ces confidences seraient probablement ses dernières devant la caméra. Janine Sutto : à sa manière, avait été dévoilée une première fois au public avant les Fêtes, et peut aussi être visionnée sur Tou.tv en tout temps. ARTV la relaiera aussi ce jeudi, 30 mars, à 19h, tandis que RDI la reprendra une deuxième fois, ce samedi, 1er avril, à 21h30. Radio-Canada devait ce soir offrir la deuxième partie de l’émission Luc Langevin : Réellement sur scène, mais reporte ce rendez-vous au vendredi 31 mars, à 19h.

L’édition d’aujourd’hui d’Entrée principale, avec André Robitaille et ses habituels collaborateurs, devait aussi être consacrée à honorer la mémoire de Janine Sutto. Le magazine est rediffusé en début de nuit, à minuit trente.

La relecture des Belles-Sœurs orchestrée par René-Richard Cyr et Daniel Bélanger, avait fait l’objet d’une captation télévisée qui sera à nouveau à l’affiche d’ARTV ce soir, à 19h, et samedi, à 13h, en plus d’être disponible sur Tou.tv. Belles-Sœurs - Théâtre musical, qui avait été montée pour la première fois sur les planches du Théâtre d’Aujourd’hui en 2010, constituait une forme de retrouvailles pour Janine Sutto - qui y a tenu son dernier rôle sur scène -, puisque celle-ci avait été de la seconde distribution de la pièce originale de Michel Tremblay, 40 ans plus tôt, en 1969.

Radio-Canada Première retransmettra ce soir, à compter de 21h, dans une mouture spéciale des Grands entretiens, un ultime tête-à-tête entre Franco Nuovo et Janine Sutto, capté en août 2015.

Enfin, jeudi, à 20h, ARTV proposera le portrait Lumière sur Janine Sutto, tandis que vendredi, à 20h, à RDI, le documentaire Janine Sutto, un esprit libre retracera les hauts faits du parcours professionnel de cette géante du jeu québécois.

Retrouver Mlle L’Espérance

Au Groupe TVA, on a ressorti un spécial de Deux filles le matin avec Janine Sutto, qu’on a divisé en deux parties, qui seront à l’horaire de TVA ce soir, à 23h30, et mercredi, 29 mars, à 10h. Denis Lévesque avait aussi reçu Madame Sutto lors du lancement de sa biographie, Vivre avec le destin - écrite par son gendre, Jean-François Lépine -, en 2010. Leur discussion pourra être revue ce soir, à 22h35, également à TVA.

Puis, à Prise 2, on se remémorera de bons souvenirs en rigolant grâce à des épisodes de Symphorien ,ce soir, à 18h30 et 23h, avec plusieurs rediffusions prévues mercredi et ce week-end. Les nostalgiques auront ainsi le plaisir de renouer avec «leur» Mlle L’Espérance.