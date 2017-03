L'un des deux ados accusés à Saint-Hyacinthe déclaré non criminellement responsable

ADVERTISEMENT

L'un des deux adolescents accusés d'avoir planifié le meurtre et le viol de plusieurs élèves de leur école secondaire à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, mardi.

Le jeune de 16 ans demeurera à l’Institut Philippe-Pinel pour y subir des traitements.

Il faisait face à 11 chefs d'accusation, dont complot pour meurtre, complot pour agression sexuelle, harcèlement et voies de fait.

L'autre accusé, âgé de 14 ans, fait face à 12 chefs d'accusation similaires.

Il y a, en tout, six victimes alléguées au dossier.

Les deux adolescents ont été arrêtés le 14 septembre, après que la mère de l'un d'eux eut pris connaissance de leurs intentions exprimées sur le réseau social Facebook.

Ils sont détenus depuis leur arrestation, mais ils poursuivent leur cheminement scolaire en garde fermée.

La Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a refusé en décembre de les remettre en liberté à la suite de deux évaluations psychiatriques, estimant qu'ils représentent un danger pour la société et que leur remise en liberté pourrait aussi avoir pour effet de miner la confiance du public face à la justice.

Avec des informations de Geneviève Garon

