Janine Sutto dans «Hollywood Reporter»

ADVERTISEMENT

Même la réputée publication américaine Hollywood Reporter a souligné le décès de Janine Sutto, mardi (http://www.hollywoodreporter.com/news/janine-sutto-dead-prolific-stage-tv-actress-was-95-989439).

Dans un court article, le site web du magazine parle de l’actrice québécoise comme d’une «légendaire» vedette de la scène et du cinéma, et évoque la carrière d’une durée de 70 ans de Madame Sutto, les 75 séries dans lesquelles elle a figuré, en plus de nommer quelques pièces où elle a été la tête d’affiche.

Hollywood Reporter cite le gendre de la dame, Jean-François Lépine, qui a confirmé son départ tôt mardi matin, en plus de rappeler sa naissance à Paris en 1921, et son arrivée au Québec en 1930. Janine Sutto est décédée de causes naturelles à l’âge de 95 ans, dans la nuit de lundi à mardi, moins d’un mois avant son anniversaire, qu’elle aurait célébré le 20 avril.

Enfin, on rapporte dans le papier les salutations du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et du maire de Montréal, Denis Coderre, à l’endroit de la regrettée artiste.

Ces nouveaux éloges s’ajoutent au concert de compliments unanimes déclamé toute la journée à l’égard de la défunte (http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/28/janine-sutto--une-deferlante-dhommages-a-la-suite-du-deces-de-la-comedienne-_n_15665038.html?utm_hp_ref=divertissement), qui a été un modèle de talent, de courage, de détermination et de résilience pour plusieurs.

Coup de chapeau au Rideau Vert

Le Théâtre du Rideau Vert, où Janine Sutto s’est produite une trentaine de fois en carrière, a annoncé en fin de journée, mardi, qu’un hommage spécial sera rendu à la comédienne avant la représentation de Vol au dessus d’un nid de coucou, ce mardi, 28 mars.

À 19h30, les sièges qu’occupaient généralement Madame Sutto et ses invités les soirs de premières resteront vacants. La direction du théâtre, dont Denise Filiatrault, formulera une allocution, et la comédienne Marie-Thérèse Fortin offrira un témoignage.

Celle-ci a partagé les planches avec Janine Sutto dans la dernière pièce de théâtre de celle-ci, Belles-Sœurs – Le Musical, en 2010, et a mis en scène la dernière production que Janine Sutto a applaudie au Théâtre du Rideau Vert, La liste de mes envies, il y a quelques mois.