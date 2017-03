Des extraits du film «Blade Runner 2049» de Denis Villeneuve sont présentés

ADVERTISEMENT

Les premières images du film "Blade Runner 2049" de Denis Villeneuve ont été présentées au festival CinemaCon qui débutait lundi soir au Caesar's Palace, à Las Vegas.

La maison de production Sony Pictures y présentait ses nouveaux films à paraître, dont l'adaptation de la série "Dark Tower" de Stephen King, "Jumanji: Welcome to the Jungle" et "Blade Runners 2049".

L'acteur Ryan Gosling était présent afin d'assister à la première projection de la bande-annonce de "Blade Runner 2049" qui doit sortir en salles le 6 octobre.

Le film, réalisé par Denis Villeneuve, est la suite du premier "Blade Runner", en 1982.

Ryan Gosling y interprète un nouvel agent cherchant conseil auprès d'Harrison Ford, qui reprend le rôle de Rick Deckard.

"J'ai eu votre emploi une fois, dit Harrison Ford dans la bande-annonce. J'étais bon".

La vision du réalisateur québécois est sombre et stylisée, et elle s'inscrit dans la lignée du film de Ridley Scott.

Le président de Sony, Tom Rothman, a parlé avec nostalgie de pouvoir revoir "Blade Runner".

"J'ai vu l'avenir, à la fois, de l'homme et du cinéma, a déclaré M. Rothman. Depuis, comme des millions de personnes dans le monde, j'ai toujours rêvé d'en avoir plus."

Ryan Gosling, qui avait seulement deux ans quand le film original est sorti, dit avoir vu le film à l'âge de 13 ou 14 ans. "J'ai été impressionné par l'influence que ce film a eue, non seulement au cinéma, mais dans ma réalité aussi".

Le CinemaCon se déroule jusqu'à jeudi.

