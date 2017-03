Janine Sutto s'éteint: les hommages pleuvent sur Twitter

Janine Sutto, grande dame du milieu artistique québécois, est décédée à 95 ans. Au fil des années, elle aura marqué bien des gens. Et les réactions de la twittosphère le montrent bien...

Merci Madame Janine Sutto, de m'avoir fait rire et pleurer, de Symphorien aux Belles-Soeurs. Vous étiez grande!

Voilà une dame qui aura su me faire rire et me faire pleurer. Merci pour tout Janine Sutto. Mes sympathies à votre famille. #triste

— Caroline St-Hilaire (@Sthilairec) 28 mars 2017