Des mesures dans différents domaines toucheront des contribuables de près

L'année financière 2016-2017 se soldera par un excédent de 250 millions $, après quoi le gouvernement prévoit atteindre l'équilibre (aucun déficit, aucun excédent) pour les deux années suivantes.

Le gouvernement annonce une légère baisse de l'impôt des particuliers qui s'appliquera à tous les contribuables dès 2017. Celle-ci pourra atteindre 55 $, peu importe le niveau de revenu, en vertu d'une bonification du montant personnel de base.

Le gouvernement prévoit des investissements supplémentaires de 130 millions $ pour la petite enfance, de 1,8 milliard $ pour le préscolaire, le primaire et le secondaire, de 1,1 milliard $ pour l'enseignement supérieur et de 363 millions $ pour l'aide financière aux étudiants.