De juteux surplus budgétaires permettent au ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, d'effacer des années d'austérité et de réparer les réseaux de la Sante et de l'Éducation, tout en investissant dans le transport en commun.

Le contribuable est épargné de mauvaises nouvelles et aura même droit à un répit des 2017 avec l'abolition devancée de la taxe santé.

Le gouvernement québécois a déposé son quatrième budget depuis l'élection de 2014, le troisième en équilibre financier. Ce budget de " l’espoir retrouve" prédit que les surplus seront au rendez-vous pour les 5 prochaines années au point où le ministre des Finances estime que le Québec est à l'abri d'un contrecoup économique.

Le Québec a dégagé un surplus de 2,2 milliards$ et consacrera plus de 2 milliards$ au Fonds des générations pour diminuer le poids de la dette qui dépasse le 200 milliards$ et continue néanmoins de progresser.

Après des années de vache maigre, les réseaux de l'Éducation et de la Sante touchent la part du lion avec des croissances de dépenses respectives de 4,5 et 4,2 pour cent. Concrètement, le budget annonce 1,8 milliard$ pour la réussite éducative, une somme étalée sur 5 ans. C'est 1500 professionnels qui seront engagés dès septembre prochain, 7200 d'ici 5 ans.

La hausse de budget en Education est ventilée ainsi: 130 millions$ pour la petite enfance, 1,8 milliard$ pour le primaire et secondaire, 1,5 milliard $ pour l'enseignement supérieur.

En Sante, le ministre Gaétan Barette affirme que ce budget permettra, entre autres,de diminuer les listes d'attente dans les hôpitaux et d'améliorer les soins aux aînés.

Le gouvernement a décidé de donner un léger répit aux contribuables en devançant d'un an l' abolition de la taxe santé.Cette mesure touche 4,3 millions de contribuables, mais le gain est modeste: 510$ pour un couple avec 2 revenus de 45,000$. Selon Carlos Leitao, l'allègement fiscal prévu dans ce budget représente un manque à gagner de 1 milliard$ pour le gouvernement en 2016-17.

Le transport en commun est l'autre grand gagnant de ce budget. On priorise 3 grands chantiers : le Reseau électrique de Montréal REM-, qui touchera 1,3 milliard$, un investissement dans le prolongement de la ligne bleue du métro, 56 millions$ pour des plans et devis du service rapide par bus -SRB- cher au maire Régis Labeaume a Québec.

Au plan économique, le budget Leitao mise sur une croissance de 1,7 pour cent et demeure confiant d'atteindre la promesse électorale des libéraux de créer 250,000 emplois sur 5 ans.

"Ç'est un budget prudent" a affirmé Carlos Leitao devant les journalistes "la maison est en ordre et les surplus sont récurrents. Ce budget confirme la santé financière retrouvée". Le ministre a concédé que ce redressement s'est fait au prix d'un effort collectif important.

L'Opposition officielle estime plutôt que le gouvernement corrige ses erreurs après avoir sabré dans les services. "Âpres 3 ans de démolition c'est du rafistolage, un aveu de culpabilité" , de commenter le député péquiste Nicolas Marceau.

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a rappelé que les années libérales ont coûté 1,300$ de plus en moyenne aux familles québécoises en impôt et tarif. "Au net, avec la baisse d'impôt de 510$, les Québécois ont perdu 800$", juge-t-il.

Manon Masse, porte-parole de Québec Solidaire, a dénoncé les baisses d' impôt."Il faudra une décennie pour se remettre des compressions libérales. Après avoir mis le feu à la maison, ce n'est pas un pot de peinture qui va changer quelque chose".





Le gouvernement relève de 2,4 milliards $ les investissements prévus en vertu du Plan québécois des infrastructures (PQI) pour 2017-2027, ce qui portera la somme totale à 91,1 milliards $.





