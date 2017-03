Farina2000 via Getty Images

Votre peau a des plaques rouges et sèches? Vous souffrez de démangeaisons? Peut-être souffrez de psoriasis?

Selon l'Association canadienne de dermatologie, près d'un million de Canadiens en souffrirait et environ 125 millions de personnes dans le monde.

Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau qui affecte non seulement la peau, mais aussi les jointures, les ongles des mains et des pains, l'intérieur de la bouche et les parties génitales.

Health.com a partagé une vidéo proposant 6 choses à faire pour soulager le psoriasis.

Maitenir un poids santé. L'obésité peut augmente les risques de souffrir du psoriasis.

Éviter les produits exfoliants. Ils sont trop agressifs pour votre peau sensible.

Hydrater, hydrater, hydrater. Les produits riches en urée et très gras sont à privilégier.

Choisir le bon shampoing. Un shampoing formulé Coal Tar est tout indiqué pour traiter le psoriasis.

Prenez un peu de soleil. Mais ne dépassez pas 10 à 15 minutes d'exposition.

Gérer votre stress. Plusieurs patients ont remarqué que le stress avait une incidence sur leur psoriasis.