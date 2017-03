Les actrices payées moins cher que leurs homologues masculins

Jennifer Lawrence était incroyablement en demande en 2013, année de la sortie du film Arnaque américaine grâce à son rôle principal dans le film The Hunger Games et X-Men. Malgré cela, elle a été moins bien payé que ses trois collègues masculins, Bradley Cooper, Christian Bale et Jeremy Renner. L'actrice s'était exprimée sur le sujet en 2015. « Lorsque j'ai appris à quel point j'avais été moins payée que mes collègues masculins sur ce film, j'ai été fâchée envers moi-même. J'ai échoué en tant que négociatrice parce que j'ai abandonné la négociation trop tôt. Je ne voulais pas me battre pour quelques millions de plus, dont je n'avais honnêtement pas besoin, après deux films à succès dont The Hunger Games. » « J'ai accepté l'offre sans faire de chichi car je voulais être aimée et ne pas passer pour quelqu'un de difficile. À ce moment-là, ça semblait la bonne chose à faire, mais j'ai regretté quand j'ai constaté que mes collègues masculins se fichaient pas mal de passer pour des difficiles. »