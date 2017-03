United Airlines bloque des filles en leggings

ADVERTISEMENT

La compagnie aérienne américaine United Airlines a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux en empêchant deux filles d'embarquer dimanche sur un vol à Denver parce qu'elles portaient des leggings.

Après avoir accepté de se changer, une troisième fille qui portait elle aussi des leggings a été autorisée à prendre ce vol de l'aéroport international de Denver (Colorado) vers Minneapolis (Minnesota).

L'incident a été relaté en temps réel sur Twitter par Shannon Watts, fondatrice d'un groupe pour le contrôle des armes à feu, Moms Demand Action. Cette militante se trouvait dans l'aéroport et attendait d'embarquer sur un vol pour Mexico.

"Elle les oblige à se changer ou à mettre des robes par dessus leurs leggings ou bien elles ne peuvent pas embarquer", a-t-elle écrit, se référant à l'employée de la compagnie qui donnait ces instructions. "Depuis quand @united règlemente-t-il la tenue des femmes ?".

2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 mars 2017

Puis, décrivant l'une des filles concernées, elle a tweeté: "Une fille de 10 ans en leggings gris", "Elle paraît normale et correcte".

A 10-year-old girl in gray leggings. She looked normal and appropriate. Apparently @united is policing the clothing of women and girls. https://t.co/RKsIFoE8pq — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 mars 2017

Mais United Airlines a confirmé la décision de son employée et l'a soutenue dans une série de tweets.

Par la suite, United a expliqué que les filles qui avaient été bloquées à la porte d'embarquement étaient des "pass riders", des personnes qui voyagent gratuitement ou à des tarifs très réduits parce qu'elles sont des employés de la compagnie ou des proches.

Or ce privilège s'accompagne de règles particulières, notamment vestimentaires.

The passengers this morning were United pass riders who were not in compliance with our dress code policy for company benefit travel. — United (@united) 26 mars 2017

"Nos passagères ordinaires ne se verront pas refuser l'embarquement parce qu'elles portent des leggings ou des pantalons de yoga", a déclaré un porte-parole au Washington Post.

"Mais les passagers qui voyagent en tant que 'pass traveller' doivent suivre les règles", et la prohibition des leggings "est une de ces règles", a-t-il dit.

Ces précisions n'ont pas empêché un tsunami de moqueries contre United Airlines sur les réseaux sociaux, beaucoup dénonçant une ingérence sexiste et intrusive.

"@united: Les leggings sont une tenue courante pour les filles de 10 ans. Ce sont des enfants", a tweeté l'actrice Patricia Arquette.

Le mannequin Chrissy Teigen a apporté sa contribution au débat: "J'ai déjà voyagé sur United littéralement sans vêtement du bas. Seulement un haut long faisant office de robe. La prochaine fois je mettrai un jeans et une écharpe".`

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2017