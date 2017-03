ADVERTISEMENT

48 heures avant le déclenchement du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May s'est rendue ce lundi 27 mars en Écosse pour répéter que ce n'était "pas le bon moment" pour réclamer l'indépendance.

"Ma position n'a pas changé et elle est très simple: au moment de commencer les négociations pour quitter l'Union européenne, nous devrions nous rassembler plutôt que de nous diviser", a assuré May qui rencontrait la cheffe du gouvernement écossais Nicola Sturgeon.

La réunion entre les deux femmes politiques était particulièrement attendue car c'était la première depuis l'annonce, deux semaines plus tôt, d'un nouveau référendum en Écosse pour la fin 2018 ou début 2019. Mais pour le 2e journal le plus lu du pays, le Daily Mail, l'important n'était pas là.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la Une à paraître mardi s'intéresse à tout autre chose: les jambes des dirigeantes.

"Peu importe le Brexit, qui gagne au concours de gambettes?", titre le le tabloïd britannique pour accompagner un cliché de Nicola Sturgeon et Theresa May, assises face-à-face, vêtues de tailleurs bleu foncé.

" Pas de crêpage de chignons, mais l'atmosphère était particulièrement froide lorsque Theresa May a rencontré Nicola Sturgeon hier", persiste le journal en petits caractères.

Un sexisme affiché qui a enragé de nombreuses personnes. Bien qu'ils soient habitués aux dérapages du Daily Mail, certains internautes et élus ont exprimé sans détour le fond de leur pensée sur Twitter.

The 1950s called and asked for their headline back.#everydaysexism https://t.co/s1W1XfhrhN — Ed Miliband (@Ed_Miliband) March 27, 2017

"Les années 50 ont appelé et elle veulent qu'on leur rende cette Une"

I'm not linking to Daily Fail but it's truly vile tonight. Lile learing, drunken prepubescent boys. — Chris Bryant MP (@RhonddaBryant) March 27, 2017

"Je ne mets pas de lien vers le Daily Fail mais c'est vraiment infâme. Digne de pré-ados complètement bourrés"

Arguably two of most powerful people in UK discussing biggest issue of the day & Daily Mail talks about...their legs. What a rag #DailyFail pic.twitter.com/J9MqbziY5Q — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 27, 2017

"Deux des femmes les plus puissantes du Royaume-Uni qui parlent du sujet le plus important du moment et le Daily Mail ramène ça à leurs jambes. Quel torchon"

The rot set in when women were allowed to reveal their ankles. If only they'd realised the effect on those red-blooded Mail journalists.... pic.twitter.com/k3M2kuDb7R — Liz McInnes (@LizMcInnesMP) March 27, 2017

"Tout est parti en vrille le jour où les femmes ont eu le droit de dévoiler leurs chevilles. Si seulement on avait imaginé l'effet que cela aurait sur les mâles qui travailles au Daily Mail..."



It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) March 27, 2017