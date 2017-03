L'expert canin Doggie Buddy suggère d'utiliser un cliqueur et une récompense pour apprendre ce tour à votre chien. Chaque fois que votre chien se couche, utilisez votre cliqueur et offrez-lui une récompense. Après quelques jours, il s'attendra à avoir une récompense lorsqu'il se couche. C'est à ce moment-là que vous pourrez prononcer la commande « Couché » en appuyant sur votre cliqueur. Éventuellement, vous n'aurez plus besoin du cliqueur et votre chien répondra uniquement en prononçant la commande. Via Imgur.

Une fois que votre chien obéit au mot « Couché », placez une friandise près du nez de pitou en position couchée et déplacez-la doucement vers son épaule. Votre chien tournera naturellement sur lui-même pour attraper la gâterie. Félicitez-le et répétez souvent ce tour en lui disant « Roule ». Via Tumblr.

Pour apprendre à votre chien à sauter dans un cerceau, commencez par laisser celui-ci sur le sol quelques jours afin qu'il s'habitue à sa présence. Apprenez à votre chien à passer au travers en tenant le cerceau dans une main et en l'attirant en tenant une gâterie dans l'autre main et en déplacant votre main de l'intérieur vers l'extérieur du cerceau afin que Pitou vous suive. Une fois que votre chien passe au travers du cerveau pour suivre la gâterie, remonter légèrement le cerceau à quelques centimètres du sol et ainsi de suite. Via Tumblr.

Pour faire tourner votre chien sur lui-même comme s'il courait après sa queue, commencez en position assise. Placez une gâterie près du nez du chien et déplacez-la doucement vers la queue du chien en lui disant « tourne ». Le chien doit compléter un tour complet avant que vous ne lui donniez la gâterie. Pratiquez plusieurs fois par jour pendant environ 5 minutes chaque fois. Via Tumblr.

Cette commande ressemble à celle de la poignée de main. Demandez d'abord à votre chien de s'asseoir. Placez une gâterie dans une de vos mains et tapez dans la main de votre chien.

Maintenant que votre chien sait déjà comment se coucher et tourner, il devrait être assez simple de lui montrer à faire le mort. Commencez avec votre chien en position couchée. Présentez-lui une gâterie près de son nez et déplacez-la gâterie pour que votre chien se tourne sur le côté. Dites la commande «Bang» au même moment. Une fois que le chien se sera tourné sur le côté, offrez-lui la récompense. Via Tumblr.

Apprenez à votre chien à croiser ses pattes lorsque vous croisez vos jambes de cette façon. Commencez lorsque votre chien est en position couchée et demandez sa patte. Si votre chien est habitué de le faire, prenez lentement sa patte pour l'amener par-dessus l'autre. Donnez-lui une gâterie une fois que sa patte est par-dessus l'autre. Avec le temps et de la pratique, vous pourrez lui donner le signal en croisant votre jambe. Via Giphy.

Lorsqu'ils sont excités, la plupart des chiens le font déjà naturellement, mais vous pouvez apprendre à votre chien à donner des bisous sur commande. Commencez par placer un peu de beurre d'arachide ou de fromage à la crème sur votre joue. Prononcez la commande « donne un bec » en approchant votre joue de votre chien. Une fois qu'il aura lécher votre joue, félicitez-le. Après avoir pratiqué ce tour plusieurs fois, votre chien vous donnera volontiers des bisous, avec ou sans récompense. Via Tumblr .