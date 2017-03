Le sel, grand responsable des pipis nocturnes

Vous n'y avez jamais pensé, d'autant plus que les céréales ont un goût sucré... Avec 212 miligrammes de sodium par portion dans le maïs soufflé, 220 miligrammes dans les flocons de son et 246mg dans le gruau, le déjeuner peut être très très salé. Photo Flickr par byJoeLodge

Chaque portion de sauce tomate comprend environ une demi-tasse de sel. Certaines variétés renferment plus de 600mg de sodium par portion. Si vous mangez au restaurant, demandez la sauce à part et, surtout, ne rajoutez pas de sel. Photo Flickr par thebittenword.com

Seulement certains pains sont trop salés (d'autres sont trop sucrés!). Selon le type de pain, on peut se retrouver avec 100 à 200mg de sodium par tranche... Sans oublier les bagels et même les variétés de pain sucrés comme ceux aux raisins et à la cannelle, qui renfermeraient entre 180 et 250mg de sodium par tranche.

Si vous buvez votre café noir, ou même avec du lait et sans sucre, vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais dès que vous y rajoutez quelque chose ou que vous vous laissez tenter par les cafés aromatisés, attention au sel caché. Une tasse de café peut ainsi renfermer près de 300mg de sodium! Photo Flickr par flickr4jazz

On préfère les légumes frais, bien sûr, mais cela n'est pas toujours possible. Surtout pour les légumineuses, si pratiques en conserves lorsqu'il faut les rajouter à une recette de soupe ou de salade. Mais attention: une portion d'une tasse peut contenir 240 à 800mg de sodium (rajouté pour prolonger la durée de vie de la conserve). Optez pour les marques «sans sel ajouté» et rincez bien les légumes avant de les utiliser.

Une portion de ketchup, c'est une cuillère à table. Cette portion équivaut à 167mg de sodium, soit 7% de la quantité recommandée quotidiennement. La moutarde, quant à elle, renferme 150mg de sodium pour la même portion. Les sauces piquantes en sont moins pourvues (199mg) mais elles compensent par le sucre. Consommez donc les sauces et condiments avec modération.

Hormis le fait que les variétés de soupes «crémeuses» renferment du gras, du sucre et des calories, elles contiennent beaucoup de sel. Par exemple, une portion de soupe de légumes peut renfermer plus de 20% des calories d'un repas. Attention particulièrement aux bouillons de poulet, dont le goût est exagéré avec du sel: certaines marques renferment de 800 à 1 600mg de sodium par portion d'une tasse. Petit truc: au moment de réchauffer votre soupe, glissez une pomme de terre dans la casserole; elle absorbera une bonne partie du sel. Photo Flickr par kudumomo

Évidemment, les pretzels ont un délicieux goût salé. Et ils sont quand même moins gras que les croustilles. Certaines marques en vendent en teneur réduite en sodium, gras et calories, mais d'autres ne font pas cet effort... et une portion d'une once de certains pretzels peut contenir jusqu'à 440mg de sodium. Photo Flickr par oskay