ADVERTISEMENT

Une efficacité effarante. Le 23 mars dernier, les services de secours estoniens ont été appelés après la chute d'un pêcheur âgé dans une étendue d'eau en plein dégel. L'homme s'est effectivement fait piéger par la fine couche de glace recouvrant le lac Harku, à Tallinn, la capitale du pays.

Comme le montre notre vidéo en tête d'article, un équipage de sauveteurs s'est donc rapidement mis en route pour lui venir en aide et tenter de le ramener sur le rivage avant qu'il ne fatigue et glisse dans les eaux glaciales. Et avec l'aide d'un traîneau, grâce à une énergie impressionnante et à une technique bien rodée, les hommes ont mené leur mission à bien avec un sang froid remarquable...

L'intégralité de l'intervention: