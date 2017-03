ADVERTISEMENT

Affaiblissement de la couche d’ozone, pollution de l’air et changements climatiques ne sont pas que des mots à la mode. Ce sont de véritables problèmes auxquels nous ne tentons pas souvent de trouver des solutions, car nous avons l’impression qu’il en coûterait une fortune et que ce serait compliqué. Mais la bonne nouvelle est que même de tout petits changements peuvent faire une grosse différence.

Des gestes aussi simples que baisser le chauffage lorsque vous quittez votre demeure ou choisir un véhicule plus écologique peuvent vous aider à sauver la planète et à économiser. Ces efforts personnels peuvent paraître petits, mais, collectivement, ils peuvent avoir un impact considérable. Voici quelques solutions simples pour contribuer à sauver notre planète et votre portefeuille, présentées en collaboration avec la toute nouvelle Chrysler Pacifica Hybrid 2017.

Fermez-les

Éteignez les lumières, baissez le chauffage et débranchez vos appareils électroniques lorsque vous quittez votre demeure. Avec ces quelques interrupteurs, vous serez surpris des économies réalisées sur votre facture d’électricité tout en étant un citoyen « vert ».

Achetez ou louez un véhicule hybride

Si vous prévoyez l’acquisition d’un nouveau véhicule ou partir en escapade routière, pensez à l’option hybride. La technologie a beaucoup évolué depuis l’arrivée des véhicules hybrides sur le marché. Il vous est désormais possible d’avoir toutes les options et fonctionnalités d’un véhicule à essence tout en réduisant considérablement votre empreinte carbone.

L’achat d’un véhicule hybride peut paraître dispendieux, mais pensez à vos économies en essence. Une excellente option à ce chapitre est la toute nouvelle Chrysler Pacifica Hybrid 2017. Elle offre une autonomie en mode électrique allant jusqu’à 53 kilomètres, ce qui est suffisant pour les déplacements quotidiens de la moyenne des Canadiens, sans une goutte d’essence.

Afin d’encourager les consommateurs à faire l’acquisition de véhicules hybrides ou électriques, de nombreuses provinces ont mis en place des programmes d’incitatifs et de rabais. En Ontario, il est possible d’économiser jusqu’à 14 000 $, alors qu’en Colombie-Britannique, c’est jusqu’à 5000 $ et jusqu’à 8000 $ au Québec lorsque vous vous procurez un véhicule à énergie propre, en plus d’autres mesures incitatives.

Échangez-les au lieu de les jeter

Le concept est on ne peut plus simple — échangez les choses dont vous n’avez pas besoin avec d’autres à l’aide d’Internet au lieu de dépenser de l’argent ou de remplir les dépotoirs.

Des groupes de réemploi comme Bunz Trading Zone, à Toronto — et d’autres similaires ailleurs au pays — encouragent les gens à utiliser les biens qu’ils ne veulent plus comme monnaie d’échange, et l’idée fait de plus en plus d’adeptes.

Adoptez les factures électroniques

La plupart des municipalités et des fournisseurs offrent désormais des factures électroniques, alors profitez-en ! Ainsi, lorsque vous recevrez une facture salée, ce ne sera que votre portefeuille qui y goûtera, pas l’environnement.

Compostage et recyclage

On vous a probablement appris les tenants et aboutissants du compostage et du recyclage il y a belle lurette, mais vous ne vous en êtes jamais vraiment donné la peine. Il suffit de quelques instants pour séparer vos rebuts afin d’éviter qu’ils se retrouvent tous au dépotoir.

Devenir vert peut vous faire économiser beaucoup de billets verts. Les crédits d’impôt canadiens sur l’acquisition d’un véhicule écoénergétique — comme la toute première Chrysler Pacifica Hybrid — rendent désormais cette option plus qu’abordable, alors il n’y a plus aucune raison de ne pas la mettre sur votre liste. Pour en apprendre plus sur l’incroyablement pratique, écoénergétique et technologique Pacifica Hybrid, cliquez ici.