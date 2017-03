Le legging, vêtement le plus confortable et le plus détesté de notre garde-robe?

ADVERTISEMENT

Objet: Trois jeunes filles refoulées à la porte d'embarquement de l'aéroport de Denver. Motif: port de legging. Le 26 mars, la compagnie United Airlines a demandé à trois passagères prêtes à embarquer pour un vol à destination de Minneapolis d'aller se changer si elles voulaient entrer dans l'avion.

Devant le tollé soulevé par cette décision, la compagnie aérienne s'est défendue sur les réseaux sociaux. Les passagers en question bénéficiaient de tarifs préférentiels, car ils ont un proche travaillant pour United Airlines. Dans ce cadre-là, ils représentent indirectement la compagnie et sont donc tenus de respecter un "dresscode". "Pour les autres passagers, vos leggings sont bienvenus", affirme United Airlines dans un communiqué.

Aux États-Unis où l'athleisure (un mélange de sport et de loisir) est une tendance bien installée, le vêtement de sport est très souvent porté hors de tout contexte sportif. Le legging, comme le sweat à capuche, le jogging, la brassière de sport ou les baskets font partie à part entière d'une garde-robe quotidienne, que l'on soit ou non sportif.

En France, les frontières entre les vêtements de sport et les vêtements "de ville" sont moins poreuses, mais cette tendance redonne un nouveau souffle au legging.

Si les leggins sont "bienvenus" sur le papier, dans la rue, force est de constater qu'ils ne sont pas forcément bien vus. Comme les ballerines, le legging est le genre de vêtements qu'on adore porter et détester. Ce collant le plus souvent en coton ou en lycra qui s'arrête à la cheville serait coupable de bien des crimes. Ses détracteurs lui reprochent d'être trop moulant, de laisser apparaître formes, sous-vêtements voire même cellulite. Derrière ce vêtement, une question bien moins superficielle qu'un bon lycra se pose: les femmes peuvent-elles tout porter?

Sur ce sujet, le nom d'une spécialiste revient sans cesse, Cristina Cordula. La présentatrice des Reines du shopping sur M6 et ancienne mannequin brésilienne adore émettre des règles sur ce qu'il faut ou non porter. Dans son viseur, outre les collants chair et les sourcils mal épilés, le legging.

Un vêtement interdit pour certaines femmes?

Lorsqu'elle en parle sur son blog, le débat dans les commentaires fait rage. Très vite, la question tourne autour des femmes qui n'ont pas la taille mannequin. Les détracteurs de ce collant aimeraient le réserver aux femmes qui ont de "très belles jambes", les seules qui pourraient se le permettre. Face à eux, quelques internautes se montrent révoltés contre cette règle qui exclut systématiquement une grande partie des femmes.

Une certaine Justine s'insurge: "Comment pouvez-vous dire à une femme 'assume tes rondeurs, mais surtout ne porte pas de chose moulante' une femme qui s'assume peut porter ce qu'elle veut moulant ou pas."

Mais le débat du legging ne s'attache pas seulement au diamètre des cuisses et des mollets des femmes. En 2006, le Guardian appelait le port du legging un "désastre de la mode". Popularisé dans les années 60 par des créateurs comme Pucci, star des années 80' avec Grease et les cours d'aérobique, le legging a opéré un retour de flamme au début des années 2000. Il n'était plus seulement un accessoire qui permettait de porter des robes d'été en hiver, il était devenu à lui seul un bas qu'on pouvait porter avec un simple t-shirt comme n'importe quel pantalon.

Pour le journal anglais, cette tendance était insupportable. Il est si révélateur de l'anatomie d'une femme que le journal anglais le taxe de vêtement "gynécologique", accusé de dévoiler ce que les Anglo-saxons appellent le "camel toe", soit l'entrejambe et les lèvres des femmes.

Impossible de faire plus pratique

Malgré les critiques, le legging a continué son petit bout de chemin. Les stars de Lady Gaga à Rihanna, en passant par Beyoncé ou Lindsay Lohan qui a même lancé sa propre collection de leggings ont continué à le porter dans tous les styles possibles.

Et heureusement, rarement, les femmes ont eu dans leur garde-robe un vêtement aussi simple à enfiler et pratique à porter. Pas de couture, un tissu élastique qui tient plus chaud qu'un simple collant et qui est moins opaque et un vêtement qu'on peut trouver à un prix très abordable.

C'est sûr, pour porter un vêtement de ce genre, il faut s'assumer. C'est peut-être une autre intérêt du legging. Ils "forcent la personne qui le porte à être le champion de l'amour de son corps, et ce peu importe sa taille ou ses formes", écrivait une journaliste de Refinery 29, dans un vibrant plaidoyer en faveur du legging noir. Trop révélateur? Pas flatteur?

Et c'est cela qui pousse par exemple des établissements scolaires à l'interdire comme dans ce collège californien qui interdit le legging porté comme pantalon depuis 2013. "Nous voulons préserver l'école comme un lieu d'apprentissage sans distraction", assurait alors la principale de ce collège.

Ne pas montrer ses cuisses si elles ne sont pas dans les standards mannequins, ni ses mollets, ni son entrejambe, ni ses fesses. Ne pas distraire, ne pas mettre mal à l'aise, ne pas exposer son corps. Ne pas, ne pas...

Le legging, l'habit de tous les interdits? Voilà peut-être la meilleure raison d'en porter.

