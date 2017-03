ADVERTISEMENT

Le rappeur Eminem a souvent parlé de sa fille dans ses chansons... il y a de cela 13 et 15 ans. Eh oui, les chansons Hailie's Song et Mockingbird sont plus vieilles qu'un étudiant de secondaire 1. De quoi se sentir jeune ;-).

Hailie Scott a 21 ans et est étudiante à la Michigan State University. Elle a gradué du secondaire en 2014 avec les plus grands honneurs, sans oublier de remercier son père et sa mère qui lui ont «donné tout le support» dont elle a eu besoin pour réussir à l'école.

En plus d'accumuler les prix et les bourses, la jeune femme est en voie d'aller rejoindre les rangs des stars d'Instagram, avec plus de 140 000 abonnés. C'est qu'en plus d'être intelligente, la «baby girl» d'Eminem est superbe.

Une publication partagée par Hailie Scott (@hailiescott1) le 23 Janv. 2017 à 16h18 PST

Une publication partagée par Hailie Scott (@hailiescott1) le 15 Oct. 2016 à 12h24 PDT

Une publication partagée par Hailie Scott (@hailiescott1) le 23 Mars 2017 à 17h53 PDT

Une publication partagée par Hailie Scott (@hailiescott1) le 19 Oct. 2016 à 19h47 PDT

On est bien loin de cette petit fille!

Avec le Huffington Post américain.