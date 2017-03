ADVERTISEMENT

L'ancien local du bar Rachel Rachel fermé en juin 2016 est en pleine transformation en vue de l'ouverture d'une nouvelle brasserie japonaise prévue pour le mois de mai.

La brasserie Kozu proposera un menu d’inspiration chinoise et japonaise pensé par le chef Olivier Vigneault du restaurant Jatoba, restaurant sélectionné parmi les meilleurs nouveaux restaurants au Canada par En Route en 2015.

Ceux qui ont eu la chance de savourer la cuisine du chef Vigneault au restaurant Jatoba seront fort probablement des adeptes du Kozu. Les plats rencontreront les mêmes standards de qualité, mais à des prix plus abordables dans une ambiance plus conviviale et un décor de style scandinave.

Le restaurant de 70 places aura une cuisine ouverte permettant de voir l'équipe s'affairer dans la cuisine. Plus de détails sont à venir!

Kozu

500 rue Rachel Est, Montréal