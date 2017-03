Quatre glaciers québécois fusionnent

Pour Vincenzo, le gelato est un rappel de ses origines italiennes. Fier de sa culture, il rêvait d'ouvrir un café-crèmerie...Et c'est maintenant chose faite sur la rue Villeray, à la hauteur de la très vivante rue Saint-Denis. Chez Vincenzo, c'est un endroit où il fait bon prendre un délicieux café en dégustant un savoureux panini. Mais surtout, où c'est un vrai plaisir de se régaler des multiples parfums de gelato. À découvrir si ce n'est pas déjà fait!

Ici, c'est à une ambiance plus rétro qu'on a droit. Imaginez un dinner des années 50 situé au fin fond des États-Unis? Vous aurez une bonne idée de ce que les propriétaires ont voulu instaurer. Un établissement sympathique où on se retrouve entre amis pour déguster un bon dessert glacé. En plus d'oser pour les saveurs, les glaciers tiennent mordicus à utiliser des produits non-transformés. Tout, sans exception, est fait à la main. Une crèmerie qui sort de l'ordinaire, autant par son concept que par les délicieuses sucreries proposées.

Chez Dr Frost, on est ailleurs. Plus qu'une crèmerie, c'est à un vrai laboratoire qu'on a droit! Comment ça fonctionne? Suffit de choisir parmi les délicieuses saveurs offertes dans un tableau périodique et regarder la magie (ou plutôt la science) agir sur la table d'opération. Une idée originale qui vous fera passer un moment très divertissant en dégustant une crème glacée juste à votre goût!

En plus d'offrir des chocolats et des pâtisseries, le Kem CoBa offre une sélection alléchante de crème glacée et de sorbet. Régulièrement, de nouvelles saveurs sont proposées: mangue, beurre salé, noix de coco... Rendez-vous des habitants du Mile-End, cette crèmerie offre un service hors pair et très sympathique. Vous savez, le genre d'établissements où on vous salue par votre petit nom si vous êtes un habitué?

Bienvenue chez Suite 88, le lounge du chocolat! Ici, on vous invite à prendre une petite pause en dégustant une des spécialités de la maison: chocolat raffiné, crème glacée de première qualité, boissons estivales originales et rafraîchissantes... Tout y est pour décrocher pendant un délicieux moment.

L'endroit idéal pour manger du bon vrai gelato fait à l'ancienne. Et fans d'alimentation santé, vous serez heureux d'apprendre que Léo Le Glacier privilégie les meilleurs produits, se tenant loin des aliments transformés ou trop sucrés. Un vrai délice sans culpabilité!

Situé sur la Plaza Saint-Hubert, dans l’arrondissement Rosemont La-Petite-Prairie, l'Armoire à glaces se veut une halte gourmande. C'est l'arrêt parfait entre deux boutiques, question de reprendre des forces en savourant une glace préparée sur place avec le plus grand soin. Un vrai plaisir à découvrir!

Chez Fous Desserts, c'est l'amour du chocolat qui a naturellement mené vers celui de la crème glacée. L'exploration culinaire devient alors très amusante (et délectable): sucettes glacées, gelatos aux saveurs hors de l'ordinaire et bien sûr, des tonnes de crème glacée. Et soyez à l'affût: le Fous Truck est à l'assaut des rues. Qui sait? Vous pourriez bien avoir une belle surprise au détour d'une rue!

Le Havre aux Glaces porte bien son nom! Cette glacerie artisanale située en plein cœur de Villeray, au marché Jean-Talon (et qui a d'ailleurs aussi une succursale au Marché Atwater), propose des produits très créatif. Des parfums aussi funky que caramel brûlé, citrouille, clémentine, etc. Allez, qu'attendez-vous?