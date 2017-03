Bientôt une deuxième succursale pour le restaurant Hà

Le classique : le déjeuner à 2$ (!) Dans Côte-des-Neiges se trouve ce surprenant restaurant ouvert 24h sur 24. On vous invite à y aller quand vous voulez, mais la meilleure chose à faire, c'est de profiter de leur rabais matinal, les fins de semaine, sur le déjeuner. Un rabais qui n'est même pas affiché sur le site web! On peut donc parler du secret le mieux gardé en ville. À ce (petit) prix-là, vous aurez 2 oeufs, patates maison, pain, choix de viande (saucisse, jambon ou bacon -- ce dernier coûte un petit montant d'extra) et café

Plusieurs adresses Le classique : leur hamburger mince et recouvert de sauce piquante maison, servi avec un bâtonnet de bois -- pour pouvoir prendre le burger sans (trop) se salir les mains. Leur poutine est aussi recouverte de cette sauce piquante et est servie avec du fromage mozzarella. Le mythique restaurant compte maintenant 13 succursales et un food truck.

3895, boul. Saint-Laurent Le classique : le sandwich au smoked meat Ouvert en 1928, Schwartz's est sans conteste l'un des restaurants les plus mythiques en ville. Si vous n'avez jamais goûté au smoked meat du restaurant juif, vous manquez quelque chose. Un conseil : accompagnez votre repas de frites et/ou de salade de choux.

St-Viateur Bagel : 263 Rue Saint Viateur O Fairmount Bagel : 74 Avenue Fairmount O Le classique : le bagel On ne sait toujours pas si le but d'Alain Côté était bon ou pas, et on ne sait pas non plus si le meilleur bagel en ville, c'est celui de St-Viateur Bagel ou de Fairmount Bagel. Faites-vous votre propre idée en les goûtant. Les deux sont très proches l'un de l'autre, dans la Mile-End. Sur l'image : Fairmount (haut) et St-Viateur (bas)

34, avenue Fairmount Ouest Le classique : le sandwich «Spécial Wilensky» Wilensky alimente les dîners des gens qui travaillent dans le Mile-End depuis 1932. Leur sandwich Spécial est effectivement assez unique. La recette n'a pas changé depuis le début : salami et bologne tout boeuf, moutarde, choix de fromage suisse ou cheddar (en extra), grillé et servi dans un pain rond. Ils ont aussi un hot dog spécial, servi encore une fois dans un pain rond, aux oignons celui-là.

801 Rue Rachel E Le classique : leurs hamburgers originaux, comme ceux à l'agneau ou au cerf Le Plateau-Mont-Royal raffolle de burgers, et l'Anecdote est un des chefs de file pour ce type de plat dans le quartier. Très bien installé au coin de Rachel et Christophe-Colomb, le resto présente aussi un décor rappelant les années 1950. Un must!

953 Boulevard Décarie Le classique : le hot dog «steamé» En voilà un qui, de par son éloignement du centre-ville, n'a pas été visité par une majorité de Montréalais, même si beaucoup de gens ont déjà entendu parler de cette institution de Ville-Saint-Laurent. Si vous passez dans le coin, visitez ce petit resto chalereux où les murs sont recouverts de collants plus surprenants les uns que les autres.

6705, rue St-Hubert Le classique : le smoked meat La façade convient parfaitement à l'environnement avoisinnant de la Plaza St-Hubert. Cette autre institution, qui roûle depuis 60 ans, se spécialise dans le smoked meat, mais si vous avez déjà eu votre dose chez Schwartz's, vous pouvez sélectionner un des multiples autres plats rapides et sympathiques.

115 Rue Rachel E Le classique : demi-poulet à la portugaise Qui peut résister à l'incroyable poulet épicé et merveilleusement assaisonné de Romados? Quand le resto a brûlé, il y a quelques années, beaucoup ont eu une grosse frayeur. Finalement, l'institution est de retour en force. Le menu est assez simple, et on vous suggère de rester à l'essentiel : un quart ou un demi poulet, qui vient avec frites et salades (en grande quantité) et petit pain. Pour le prix, on en a vraiment beaucoup.

7700 Boulevard Décarie Le classique : le jus d'orange L'architecture démesurée de ce restaurant fait autant, sinon plus, sa réputation que sa nourriture. Bien entendu, leur jus d'orange fait d'oranges floridiennes et d'autres ingrédients secrets est réputé, mais qui ne connait pas la grosse orange sur le bord de l'autoroute Décarie? Elle s'y trouve depuis maintenant 73 ans! Sinon, le menu est assez classique pour de la restauration rapide.

4458 Rue Sainte-Catherine O Le classique : le GROS burger Copoli clâme avoir le plus gros hamburger en ville. Le restaurant est relativement jeune par rapport aux autres de cette liste (un peu plus d'une vingtaine d'années), mais a tout de même une réputation comparable, grâce, justement, à ses gros plats.

994, rue Rachel Est Le classique : la poutine, bien sûr. Il en existe une trentaine de sortes. Mentionnons, outre la régulière, la «T-Rex» (steak haché, pepperoni, bacon et saucisse hot-dog), la «3 Amigos» (steak haché, pepperoni, bacon et saucisse hot-dog) et la «Taquise» (guacamole, crème sûre et tomates).