L'acteur québécois Benoît Girard est décédé

L'acteur québécois Benoît Girard s'est éteint à l'âge de 85 ans.

La comédienne Louise Latraverse en a fait l'annonce dimanche soir sur Twitter.

J'apprends le décès de mon ami Benoît Girard, mari de Monic Joly. Bon acteur, drôle et dévoué envers ceux qu'il aimait. À Kristian son fils. — Louise Latraverse:-) (@LLatraverse) 27 mars 2017

Né à Montréal le 26 janvier 1932, Benoît Girard a tenu de nombreux rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision en près de 60 ans de carrière.

Nous avions pu le voir récemment dans les séries Providence, Les rescapés et Vice caché, et dans les films Maurice Richard, Félix et Meira et Le secret de ma mère.

Plus de détails à venir...

