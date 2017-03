Sjo via Getty Images

Bell investira 854 millions $ afin d'étendre son réseau de fibre optique sur l'île de Montréal, ce qui permettra au conglomérat de rejoindre 1,1 million de foyers et d'entreprises.

L'entreprise avait déjà déployé des initiatives similaires à Québec ainsi qu'à Toronto.

En procédant à l'annonce, lundi, Bell a expliqué que cet investissement, le "plus important projet d'infrastructure de communication jamais réalisé au Québec", devrait se traduire par la création de 2700 emplois directs et indirects.

L'expansion effectuée par Bell permettra l'installation de plus de 7000 kilomètres de nouvelle fibre optique. Auparavant, la plupart des entreprises et domiciles concernés ne bénéficiaient pas de la fibre optique, qui offre une connexion plus rapide.

Selon le président et chef de la direction de BCE (TSX:BCE), George Cope, le déploiement annoncé par Bell assurera à Montréal une "place de choix au premier rang" des villes intelligentes.

De son côté, le maire de Montréal, Denis Coderre, a estimé que ces nouvelles infrastructures numériques permettront à la métropole d'attirer de nouvelles entreprises.

